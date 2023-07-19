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Глава МЧС предложил проверить все защитные технические сооружения в России - РИА Новости, 19.07.2023
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11:34 19.07.2023 (обновлено: 11:40 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/otsenka-1885014370.html
Глава МЧС предложил проверить все защитные технические сооружения в России
Глава МЧС предложил проверить все защитные технические сооружения в России - РИА Новости, 19.07.2023
Глава МЧС предложил проверить все защитные технические сооружения в России
Глава МЧС России Александр Куренков в ходе правчаса в Совфеде предложил проверить все защитные технические сооружения в стране для оценки их состояния. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:34
2023-07-19T11:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков в ходе правчаса в Совфеде предложил проверить все защитные технические сооружения в стране для оценки их состояния."МЧС России проводит анализ имеющихся защитных сооружений на предмет их технического состояния и готовности к приему укрываемых. Мы проводим своего рода мониторинг. По указанию президента РФ такая работа была проведена в приграничных территориях, мы хотели бы провести эту работу по всей территории РФ", - сказал он.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, александр куренков (мчс)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Александр Куренков (МЧС)
Глава МЧС предложил проверить все защитные технические сооружения в России

Куренков предложил оценить состояние всех защитных технических сооружений в России

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкГлава МЧС Александр Куренков
Глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков в ходе правчаса в Совфеде предложил проверить все защитные технические сооружения в стране для оценки их состояния.
"МЧС России проводит анализ имеющихся защитных сооружений на предмет их технического состояния и готовности к приему укрываемых. Мы проводим своего рода мониторинг. По указанию президента РФ такая работа была проведена в приграничных территориях, мы хотели бы провести эту работу по всей территории РФ", - сказал он.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияАлександр Куренков (МЧС)
 
 
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