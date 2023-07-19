https://ria.ru/20230719/otsenka-1885014370.html

Глава МЧС предложил проверить все защитные технические сооружения в России

Глава МЧС предложил проверить все защитные технические сооружения в России - РИА Новости, 19.07.2023

Глава МЧС предложил проверить все защитные технические сооружения в России

Глава МЧС России Александр Куренков в ходе правчаса в Совфеде предложил проверить все защитные технические сооружения в стране для оценки их состояния. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:34

2023-07-19T11:34

2023-07-19T11:40

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков в ходе правчаса в Совфеде предложил проверить все защитные технические сооружения в стране для оценки их состояния."МЧС России проводит анализ имеющихся защитных сооружений на предмет их технического состояния и готовности к приему укрываемых. Мы проводим своего рода мониторинг. По указанию президента РФ такая работа была проведена в приграничных территориях, мы хотели бы провести эту работу по всей территории РФ", - сказал он.

https://ria.ru/20230714/ekipirovka-1884101893.html

россия

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2023

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, александр куренков (мчс)