https://ria.ru/20230719/osadki-1885077440.html

В Москве до конца июля выпадет еще 40 миллиметров осадков, считает синоптик

В Москве до конца июля выпадет еще 40 миллиметров осадков, считает синоптик - РИА Новости, 19.07.2023

В Москве до конца июля выпадет еще 40 миллиметров осадков, считает синоптик

Среднемесячная температура июля в Москве на данный момент всего на 0,8 градуса ниже, чем положено по климату, при этом в городе выпало уже 82% месячной нормы... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:03

2023-07-19T15:03

2023-07-19T15:03

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Среднемесячная температура июля в Москве на данный момент всего на 0,8 градуса ниже, чем положено по климату, при этом в городе выпало уже 82% месячной нормы осадков, до конца месяца в общей сложности выпадет еще до 40 миллиметров дождей, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец. "На настоящий момент среднемесячная температура июля в Москве всего на 0,8 градуса ниже, чем положено по климату. Выпало 69 миллиметров осадков, что составляет 82% от месячной нормы. И скорее всего, свою подмоченную репутацию середины лета, июль вряд ли исправит. До конца месяца в общей сложности выпадет еще до 40 миллиметров", - сообщил Тишковец, отметив, что норма июля будет превышена почти в 1,5 раза. По его словам, температурный фон останется на климатической уровне июня – по ночам плюс 9-14 градусов, днем от плюс 19 до плюс 24, температура воды плюс 19-21.

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, евгений тишковец