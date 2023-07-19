https://ria.ru/20230719/osadki-1885077440.html
В Москве до конца июля выпадет еще 40 миллиметров осадков, считает синоптик
В Москве до конца июля выпадет еще 40 миллиметров осадков, считает синоптик - РИА Новости, 19.07.2023
В Москве до конца июля выпадет еще 40 миллиметров осадков, считает синоптик
Среднемесячная температура июля в Москве на данный момент всего на 0,8 градуса ниже, чем положено по климату, при этом в городе выпало уже 82% месячной нормы... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:03
2023-07-19T15:03
2023-07-19T15:03
общество
москва
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884877432_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_47daa359dcf9ebe1bbcb60fce027f73e.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Среднемесячная температура июля в Москве на данный момент всего на 0,8 градуса ниже, чем положено по климату, при этом в городе выпало уже 82% месячной нормы осадков, до конца месяца в общей сложности выпадет еще до 40 миллиметров дождей, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец. "На настоящий момент среднемесячная температура июля в Москве всего на 0,8 градуса ниже, чем положено по климату. Выпало 69 миллиметров осадков, что составляет 82% от месячной нормы. И скорее всего, свою подмоченную репутацию середины лета, июль вряд ли исправит. До конца месяца в общей сложности выпадет еще до 40 миллиметров", - сообщил Тишковец, отметив, что норма июля будет превышена почти в 1,5 раза. По его словам, температурный фон останется на климатической уровне июня – по ночам плюс 9-14 градусов, днем от плюс 19 до плюс 24, температура воды плюс 19-21.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884877432_403:750:2132:2047_1920x0_80_0_0_ee6cd2517fc9650f9ef36367070d9c8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
В Москве до конца июля выпадет еще 40 миллиметров осадков, считает синоптик
Тишковец: в Москве в июле выпало 69 миллиметров осадков и выпадет до конца месяца еще 40
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Среднемесячная температура июля в Москве на данный момент всего на 0,8 градуса ниже, чем положено по климату, при этом в городе выпало уже 82% месячной нормы осадков, до конца месяца в общей сложности выпадет еще до 40 миллиметров дождей, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"На настоящий момент среднемесячная температура июля в Москве всего на 0,8 градуса ниже, чем положено по климату. Выпало 69 миллиметров осадков, что составляет 82% от месячной нормы. И скорее всего, свою подмоченную репутацию середины лета, июль вряд ли исправит. До конца месяца в общей сложности выпадет еще до 40 миллиметров", - сообщил Тишковец, отметив, что норма июля будет превышена почти в 1,5 раза.
По его словам, температурный фон останется на климатической уровне июня – по ночам плюс 9-14 градусов, днем от плюс 19 до плюс 24, температура воды плюс 19-21.
Сильный ливень в Москве
В столице начался ливень с грозой.
1 из 10
Он сопровождается порывистым ветром.
2 из 10
Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре города, на севере и северо-востоке.
3 из 10
Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.
4 из 10
А если выйти все же необходимо, надо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.
5 из 10
Городские службы перевели в режим повышенной готовности.
6 из 10
Москвичам напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".
7 из 10
Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится в столице до полудня среды.
8 из 10
Существует вероятность выпадения порядка 40 миллиметров осадков.
9 из 10
Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.
10 из 10
В столице начался ливень с грозой.
1 из 10
Он сопровождается порывистым ветром.
2 из 10
Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре города, на севере и северо-востоке.
3 из 10
Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.
4 из 10
А если выйти все же необходимо, надо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.
5 из 10
Городские службы перевели в режим повышенной готовности.
6 из 10
Москвичам напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".
7 из 10
Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится в столице до полудня среды.
8 из 10
Существует вероятность выпадения порядка 40 миллиметров осадков.
9 из 10
Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.
10 из 10