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В домофоны жилых домов могут встроить системы оповещения о ЧС - РИА Новости, 19.07.2023
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11:47 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/opoveschenie-1885017418.html
В домофоны жилых домов могут встроить системы оповещения о ЧС
В домофоны жилых домов могут встроить системы оповещения о ЧС - РИА Новости, 19.07.2023
В домофоны жилых домов могут встроить системы оповещения о ЧС
Системы оповещения о чрезвычайных ситуациях могут появиться в домофонах многоквартирных домов в России, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:47
2023-07-19T11:47
общество
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Системы оповещения о чрезвычайных ситуациях могут появиться в домофонах многоквартирных домов в России, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. "Мы работаем и с промышленностью, и с разработчиками таких программ, систем оповещения, которые достаточно сильно продвинулись вперед. Есть уже предложения и наработки, с помощью которых мы хотели бы войти в многоквартирные дома через домофоны. Такая система уже существует, она недорогая. И даже самые простые домофоны мы сможем переделывать, и оповещение (о ЧС - ред.) придет в каждую квартиру", - сказал он на правительственном часе в Совете Федерации.
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общество, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В домофоны жилых домов могут встроить системы оповещения о ЧС

Куренков заявил, что системы оповещения о ЧС могут появиться в домофонах жилых домов

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкДомофон в жилом доме
Домофон в жилом доме - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Александр Уткин
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Домофон в жилом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Системы оповещения о чрезвычайных ситуациях могут появиться в домофонах многоквартирных домов в России, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.
"Мы работаем и с промышленностью, и с разработчиками таких программ, систем оповещения, которые достаточно сильно продвинулись вперед. Есть уже предложения и наработки, с помощью которых мы хотели бы войти в многоквартирные дома через домофоны. Такая система уже существует, она недорогая. И даже самые простые домофоны мы сможем переделывать, и оповещение (о ЧС - ред.) придет в каждую квартиру", - сказал он на правительственном часе в Совете Федерации.
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ОбществоРоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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