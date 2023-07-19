https://ria.ru/20230719/opoveschenie-1885017418.html

В домофоны жилых домов могут встроить системы оповещения о ЧС

В домофоны жилых домов могут встроить системы оповещения о ЧС - РИА Новости, 19.07.2023

В домофоны жилых домов могут встроить системы оповещения о ЧС

Системы оповещения о чрезвычайных ситуациях могут появиться в домофонах многоквартирных домов в России, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:47

2023-07-19T11:47

2023-07-19T11:47

общество

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Системы оповещения о чрезвычайных ситуациях могут появиться в домофонах многоквартирных домов в России, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. "Мы работаем и с промышленностью, и с разработчиками таких программ, систем оповещения, которые достаточно сильно продвинулись вперед. Есть уже предложения и наработки, с помощью которых мы хотели бы войти в многоквартирные дома через домофоны. Такая система уже существует, она недорогая. И даже самые простые домофоны мы сможем переделывать, и оповещение (о ЧС - ред.) придет в каждую квартиру", - сказал он на правительственном часе в Совете Федерации.

https://ria.ru/20230703/nomer-1881458399.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)