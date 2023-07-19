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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:43 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/obstrely-1884973860.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра - РИА Новости, 19.07.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра
Украинские войска накануне вечером обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку, Ясиноватский район и Старомихайловку снарядами натовского калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T04:43
2023-07-19T04:43
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
ясиноватая
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска накануне вечером обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку, Ясиноватский район и Старомихайловку снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщениям представительства в телеграм-канале, Донецк обстреливали с 20.20 до 22.00. За это время по нему выпустили 59 натовских снарядов. Ясиноватую с 20.20 до 20.40 обстреляли девятью снарядами. Макеевка была обстреляна 19 снарядами с 20.45 до 22.00. По Старомихайловке в 20.35 выпустили четыре снаряда, а по Ясиноватскому району в 21.20 - шесть. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884954474.html
донецк
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донецк, макеевка, ясиноватая, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Ясиноватая, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска накануне вечером обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку, Ясиноватский район и Старомихайловку снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно сообщениям представительства в телеграм-канале, Донецк обстреливали с 20.20 до 22.00. За это время по нему выпустили 59 натовских снарядов. Ясиноватую с 20.20 до 20.40 обстреляли девятью снарядами. Макеевка была обстреляна 19 снарядами с 20.45 до 22.00. По Старомихайловке в 20.35 выпустили четыре снаряда, а по Ясиноватскому району в 21.20 - шесть.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Украинские войска обстреляли телевышку в Токмаке в Запорожской области
Вчера, 21:59
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаЯсиноватаяНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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