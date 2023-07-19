https://ria.ru/20230719/obstrely-1884973860.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра - РИА Новости, 19.07.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра

Украинские войска накануне вечером обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку, Ясиноватский район и Старомихайловку снарядами натовского калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T04:43

2023-07-19T04:43

2023-07-19T04:43

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

ясиноватая

нато

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884920117_0:396:2730:1932_1920x0_80_0_0_b216fb97faa0599ee1620882fa645a0f.jpg

ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска накануне вечером обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку, Ясиноватский район и Старомихайловку снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщениям представительства в телеграм-канале, Донецк обстреливали с 20.20 до 22.00. За это время по нему выпустили 59 натовских снарядов. Ясиноватую с 20.20 до 20.40 обстреляли девятью снарядами. Макеевка была обстреляна 19 снарядами с 20.45 до 22.00. По Старомихайловке в 20.35 выпустили четыре снаряда, а по Ясиноватскому району в 21.20 - шесть. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230718/obstrel-1884954474.html

донецк

макеевка

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, макеевка, ясиноватая, нато, сцкк, происшествия