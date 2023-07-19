https://ria.ru/20230719/obstrel-1885167504.html

При обстреле Макеевки ВСУ пострадала беременная женщина и девочка

При обстреле Макеевки ВСУ пострадала беременная женщина и девочка - РИА Новости, 19.07.2023

При обстреле Макеевки ВСУ пострадала беременная женщина и девочка

Беременная женщина и девочка 2022 года рождения пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T20:49

2023-07-19T20:49

2023-07-19T20:49

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

кировский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Беременная женщина и девочка 2022 года рождения пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 июля по состоянию на 20.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Кировский район): по улице Комсомольской, 5 ранен ребенок - девочка 2022 года рождения... и беременная женщина 1992 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее представительство сообщало о том, что украинские войска выпустили по Кировскому району Макеевки пять ракет из РСЗО. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html

макеевка

донецкая народная республика

кировский район

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макеевка, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, происшествия