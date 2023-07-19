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При обстреле Макеевки ВСУ пострадала беременная женщина и девочка - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/obstrel-1885167504.html
При обстреле Макеевки ВСУ пострадала беременная женщина и девочка
При обстреле Макеевки ВСУ пострадала беременная женщина и девочка - РИА Новости, 19.07.2023
При обстреле Макеевки ВСУ пострадала беременная женщина и девочка
Беременная женщина и девочка 2022 года рождения пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T20:49
2023-07-19T20:49
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
кировский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Беременная женщина и девочка 2022 года рождения пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 июля по состоянию на 20.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Кировский район): по улице Комсомольской, 5 ранен ребенок - девочка 2022 года рождения... и беременная женщина 1992 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее представительство сообщало о том, что украинские войска выпустили по Кировскому району Макеевки пять ракет из РСЗО. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html
макеевка
донецкая народная республика
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макеевка, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Кировский район, СЦКК, Происшествия
При обстреле Макеевки ВСУ пострадала беременная женщина и девочка

При обстреле Макеевки ВСУ пострадала беременная женщина и годовалая девочка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Беременная женщина и девочка 2022 года рождения пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 июля по состоянию на 20.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Кировский район): по улице Комсомольской, 5 ранен ребенок - девочка 2022 года рождения... и беременная женщина 1992 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Ранее представительство сообщало о том, что украинские войска выпустили по Кировскому району Макеевки пять ракет из РСЗО.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаКировский районСЦККПроисшествия
 
 
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