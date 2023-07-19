https://ria.ru/20230719/obstrel-1885167504.html
При обстреле Макеевки ВСУ пострадала беременная женщина и девочка
При обстреле Макеевки ВСУ пострадала беременная женщина и девочка - РИА Новости, 19.07.2023
При обстреле Макеевки ВСУ пострадала беременная женщина и девочка
Беременная женщина и девочка 2022 года рождения пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T20:49
2023-07-19T20:49
2023-07-19T20:49
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
кировский район
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Беременная женщина и девочка 2022 года рождения пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 июля по состоянию на 20.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Кировский район): по улице Комсомольской, 5 ранен ребенок - девочка 2022 года рождения... и беременная женщина 1992 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее представительство сообщало о том, что украинские войска выпустили по Кировскому району Макеевки пять ракет из РСЗО. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html
макеевка
донецкая народная республика
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Кировский район, СЦКК, Происшествия
При обстреле Макеевки ВСУ пострадала беременная женщина и девочка
При обстреле Макеевки ВСУ пострадала беременная женщина и годовалая девочка