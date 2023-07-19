https://ria.ru/20230719/obstrel-1885117831.html

Украинские войска выпустили 30 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили 30 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 19.07.2023

Украинские войска выпустили 30 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска за полчаса выпустили 30 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:55

2023-07-19T16:55

2023-07-19T16:55

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

петровский район

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 30 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.00 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.15 – населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 16.20 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.25 – населенный пункт Семёновка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Через пять минут украинские войска выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.Петровский район находится на западной окраине города, это его самая отдаленная от центра часть. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230719/pozhar-1885022481.html

донецк

макеевка

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, петровский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика