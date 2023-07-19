Украинские войска выпустили еще 32 снаряда по Донецку и Ясиноватой
Представительство ДНР: ВСУ за полчаса выпустили 32 снаряда по Донецку и Ясиноватой
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.25 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 14.55 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14.55 – населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Через пять минут украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще шесть снарядов из "натовской" артиллерии.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.