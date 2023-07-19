https://ria.ru/20230719/obstrel-1885062523.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 19.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:26

2023-07-19T14:26

2023-07-19T14:26

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

киев

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.15 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.30 – населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.00 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.05 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, киев, происшествия