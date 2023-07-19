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Украинские военные около 80 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 19.07.2023 (обновлено: 12:20 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/obstrel-1885014458.html
Украинские военные около 80 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
Украинские военные около 80 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 19.07.2023
Украинские военные около 80 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области, выпустив по территории региона 79 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:34
2023-07-19T12:20
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 июл — РИА Новости. Украинские военные за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области, выпустив по территории региона 79 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. &quot;В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка — 15. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА две гранаты&quot;, — уточнил он.По словам Гладкова, ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.Как отмечается в публикации, в Борисовском районе два раза из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок. Также устанавливаются причины возгорания поля с пшеницей на территориях хуторов Лозовая Рудка и Климовое. По данным главы области, в Валуйском городском округе по селу Кукуевка были выпущены четыре артиллерийских снаряда, а в село Новопетровка попали два минометных снаряда. В селе Вериговка противник сбросил одно взрывное устройство с беспилотника. Это произошло без каких-либо последствий. Из ствольной артиллерии обстрелян хутор Бабка: зафиксировано 13 прилетов. В селе Дроновка в Грайворонском городском округе противник атаковал дроном-камикадзе. В Краснояружском районе из гранатомета обстреляна окраина села Поповка, количество снарядов губернатор не уточнил. &quot;В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Шамино — зафиксировано восемь прилетов. В результате обстрела пострадали пять человек, у всех осколочные ранения. &lt;…&gt; По поселку Ленинский выпущено шесть минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — три минометных и один артиллерийский снаряд, по селу Терезовка — восемь минометных снарядов, по хутору Марьино — три минометных снаряда, по МАПП &quot;Шебекино&quot; — семь артиллерийских снарядов&quot;, — отметил Гладков.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230719/obstrely-1884991196.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Украинские военные около 80 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 79 снарядов по территории Белгородской области

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 19 июл — РИА Новости. Украинские военные за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области, выпустив по территории региона 79 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка — 15. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА две гранаты", — уточнил он.

По словам Гладкова, ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
Как отмечается в публикации, в Борисовском районе два раза из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок. Также устанавливаются причины возгорания поля с пшеницей на территориях хуторов Лозовая Рудка и Климовое.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
ВСУ активизировали обстрелы населенных пунктов ДНР
09:21
По данным главы области, в Валуйском городском округе по селу Кукуевка были выпущены четыре артиллерийских снаряда, а в село Новопетровка попали два минометных снаряда. В селе Вериговка противник сбросил одно взрывное устройство с беспилотника. Это произошло без каких-либо последствий. Из ствольной артиллерии обстрелян хутор Бабка: зафиксировано 13 прилетов. В селе Дроновка в Грайворонском городском округе противник атаковал дроном-камикадзе. В Краснояружском районе из гранатомета обстреляна окраина села Поповка, количество снарядов губернатор не уточнил.
«

"В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Шамино — зафиксировано восемь прилетов. В результате обстрела пострадали пять человек, у всех осколочные ранения. <…> По поселку Ленинский выпущено шесть минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — три минометных и один артиллерийский снаряд, по селу Терезовка — восемь минометных снарядов, по хутору Марьино — три минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" — семь артиллерийских снарядов", — отметил Гладков.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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