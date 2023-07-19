https://ria.ru/20230719/obstrel-1885014458.html

Украинские военные около 80 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Украинские военные около 80 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 19.07.2023

Украинские военные около 80 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области, выпустив по территории региона 79 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:34

2023-07-19T11:34

2023-07-19T12:20

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884440747_0:385:960:925_1920x0_80_0_0_8451c0abb2b0d371a0046dad19eb9b95.jpg

БЕЛГОРОД, 19 июл — РИА Новости. Украинские военные за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области, выпустив по территории региона 79 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка — 15. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА две гранаты", — уточнил он.По словам Гладкова, ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.Как отмечается в публикации, в Борисовском районе два раза из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок. Также устанавливаются причины возгорания поля с пшеницей на территориях хуторов Лозовая Рудка и Климовое. По данным главы области, в Валуйском городском округе по селу Кукуевка были выпущены четыре артиллерийских снаряда, а в село Новопетровка попали два минометных снаряда. В селе Вериговка противник сбросил одно взрывное устройство с беспилотника. Это произошло без каких-либо последствий. Из ствольной артиллерии обстрелян хутор Бабка: зафиксировано 13 прилетов. В селе Дроновка в Грайворонском городском округе противник атаковал дроном-камикадзе. В Краснояружском районе из гранатомета обстреляна окраина села Поповка, количество снарядов губернатор не уточнил. "В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Шамино — зафиксировано восемь прилетов. В результате обстрела пострадали пять человек, у всех осколочные ранения. <…> По поселку Ленинский выпущено шесть минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — три минометных и один артиллерийский снаряд, по селу Терезовка — восемь минометных снарядов, по хутору Марьино — три минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" — семь артиллерийских снарядов", — отметил Гладков.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230719/obstrely-1884991196.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков