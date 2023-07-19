Украинские военные около 80 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 79 снарядов по территории Белгородской области
Последствия обстрела. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 19 июл — РИА Новости. Украинские военные за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области, выпустив по территории региона 79 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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"В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка — 15. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА две гранаты", — уточнил он.
По словам Гладкова, ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
Как отмечается в публикации, в Борисовском районе два раза из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок. Также устанавливаются причины возгорания поля с пшеницей на территориях хуторов Лозовая Рудка и Климовое.
По данным главы области, в Валуйском городском округе по селу Кукуевка были выпущены четыре артиллерийских снаряда, а в село Новопетровка попали два минометных снаряда. В селе Вериговка противник сбросил одно взрывное устройство с беспилотника. Это произошло без каких-либо последствий. Из ствольной артиллерии обстрелян хутор Бабка: зафиксировано 13 прилетов. В селе Дроновка в Грайворонском городском округе противник атаковал дроном-камикадзе. В Краснояружском районе из гранатомета обстреляна окраина села Поповка, количество снарядов губернатор не уточнил.
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"В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Шамино — зафиксировано восемь прилетов. В результате обстрела пострадали пять человек, у всех осколочные ранения. <…> По поселку Ленинский выпущено шесть минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — три минометных и один артиллерийский снаряд, по селу Терезовка — восемь минометных снарядов, по хутору Марьино — три минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" — семь артиллерийских снарядов", — отметил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.