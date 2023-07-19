https://ria.ru/20230719/obstrel-1885002720.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 19.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска утром обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив за 20 минут пятнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T10:42

2023-07-19T10:42

2023-07-19T10:42

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

горловка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив за 20 минут пятнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 10.00 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. В 10.15 по Куйбышевскоиу району было выпущено еще четыре снаряда такого же калибра. Ведомство также сообщило, что в 8.25 был обстрелян Калининский район Горловки шестью снарядами калибра 152 миллиметра Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230719/obstrely-1884991196.html

донецк

куйбышевский район

горловка

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия