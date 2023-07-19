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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/obstrel-1885002720.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 19.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска утром обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив за 20 минут пятнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:42
2023-07-19T10:42
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
горловка
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив за 20 минут пятнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 10.00 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. В 10.15 по Куйбышевскоиу району было выпущено еще четыре снаряда такого же калибра. Ведомство также сообщило, что в 8.25 был обстрелян Калининский район Горловки шестью снарядами калибра 152 миллиметра Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230719/obstrely-1884991196.html
донецк
куйбышевский район
горловка
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ за 20 минут трижды обстреляли Донецк натовскими снарядами

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив за 20 минут пятнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 10.00 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
ВСУ активизировали обстрелы населенных пунктов ДНР
09:21
В 10.15 по Куйбышевскоиу району было выпущено еще четыре снаряда такого же калибра.
Ведомство также сообщило, что в 8.25 был обстрелян Калининский район Горловки шестью снарядами калибра 152 миллиметра
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районГорловкаСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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