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Власти уточнили информацию по объезду перекрытого участка "Тавриды" в Крыму - РИА Новости, 19.07.2023
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08:44 19.07.2023 (обновлено: 08:54 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/obezd-1884984955.html
Власти уточнили информацию по объезду перекрытого участка "Тавриды" в Крыму
Власти уточнили информацию по объезду перекрытого участка "Тавриды" в Крыму - РИА Новости, 19.07.2023
Власти уточнили информацию по объезду перекрытого участка "Тавриды" в Крыму
Объезд перекрытого участка трассы "Таврида" в Крыму из-за пожара на полигоне в Кировском районе возможен также через поселок Советский, сообщил советник главы... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T08:44
2023-07-19T08:54
феодосия
джанкой
кировский район
олег крючков
советский
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Объезд перекрытого участка трассы "Таврида" в Крыму из-за пожара на полигоне в Кировском районе возможен также через поселок Советский, сообщил советник главы региона Олег Крючков в Telegram-канале.В связи с ЧП на полигоне создан оперативный штаб, его возглавил глава Крыма Сергей Аксенов. Более 2 тысяч человек эвакуируют из 4 сел, расположенных с горящим военным полигоном в Крыму, сообщил ранее Аксенов. Отселение жителей проводится ориентировочно на сутки, сообщили власти. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через города Старый Крым и Феодосию, сообщили в минтрансе Крыма."Также возможно движение автомобилей (в объезд перекрытого участка "Тавриды" – ред.) по автомобильной дороге от Джанкоя до Феодосии через пгт Советский", - написал Крючков.
https://ria.ru/20230719/otselenie-1884982716.html
феодосия
джанкой
кировский район
советский
республика крым
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феодосия, джанкой, кировский район, олег крючков, советский , республика крым, происшествия
Феодосия, Джанкой, Кировский район, Олег Крючков, Советский , Республика Крым, Происшествия
Власти уточнили информацию по объезду перекрытого участка "Тавриды" в Крыму

Советник главы Крыма Крючков: участок "Тавриды" можно объехать через поселок Советский

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье в Крыму
Вид на Черноморское побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Объезд перекрытого участка трассы "Таврида" в Крыму из-за пожара на полигоне в Кировском районе возможен также через поселок Советский, сообщил советник главы региона Олег Крючков в Telegram-канале.
В связи с ЧП на полигоне создан оперативный штаб, его возглавил глава Крыма Сергей Аксенов. Более 2 тысяч человек эвакуируют из 4 сел, расположенных с горящим военным полигоном в Крыму, сообщил ранее Аксенов. Отселение жителей проводится ориентировочно на сутки, сообщили власти. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через города Старый Крым и Феодосию, сообщили в минтрансе Крыма.
"Также возможно движение автомобилей (в объезд перекрытого участка "Тавриды" – ред.) по автомобильной дороге от Джанкоя до Феодосии через пгт Советский", - написал Крючков.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Отселение нескольких сел у горящего полигона в Крыму проводится на сутки
08:10
 
ФеодосияДжанкойКировский районОлег КрючковСоветскийРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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