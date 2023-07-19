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Власти уточнили информацию по объезду перекрытого участка "Тавриды" в Крыму
Власти уточнили информацию по объезду перекрытого участка "Тавриды" в Крыму - РИА Новости, 19.07.2023
Власти уточнили информацию по объезду перекрытого участка "Тавриды" в Крыму
Объезд перекрытого участка трассы "Таврида" в Крыму из-за пожара на полигоне в Кировском районе возможен также через поселок Советский, сообщил советник главы... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T08:44
2023-07-19T08:44
2023-07-19T08:54
феодосия
джанкой
кировский район
олег крючков
советский
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Объезд перекрытого участка трассы "Таврида" в Крыму из-за пожара на полигоне в Кировском районе возможен также через поселок Советский, сообщил советник главы региона Олег Крючков в Telegram-канале.В связи с ЧП на полигоне создан оперативный штаб, его возглавил глава Крыма Сергей Аксенов. Более 2 тысяч человек эвакуируют из 4 сел, расположенных с горящим военным полигоном в Крыму, сообщил ранее Аксенов. Отселение жителей проводится ориентировочно на сутки, сообщили власти. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через города Старый Крым и Феодосию, сообщили в минтрансе Крыма."Также возможно движение автомобилей (в объезд перекрытого участка "Тавриды" – ред.) по автомобильной дороге от Джанкоя до Феодосии через пгт Советский", - написал Крючков.
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феодосия
джанкой
кировский район
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феодосия, джанкой, кировский район, олег крючков, советский , республика крым, происшествия
Феодосия, Джанкой, Кировский район, Олег Крючков, Советский , Республика Крым, Происшествия
Власти уточнили информацию по объезду перекрытого участка "Тавриды" в Крыму
Советник главы Крыма Крючков: участок "Тавриды" можно объехать через поселок Советский