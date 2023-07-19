https://ria.ru/20230719/obezd-1884984955.html

Власти уточнили информацию по объезду перекрытого участка "Тавриды" в Крыму

Власти уточнили информацию по объезду перекрытого участка "Тавриды" в Крыму - РИА Новости, 19.07.2023

Власти уточнили информацию по объезду перекрытого участка "Тавриды" в Крыму

Объезд перекрытого участка трассы "Таврида" в Крыму из-за пожара на полигоне в Кировском районе возможен также через поселок Советский, сообщил советник главы... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T08:44

2023-07-19T08:44

2023-07-19T08:54

феодосия

джанкой

кировский район

олег крючков

советский

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Объезд перекрытого участка трассы "Таврида" в Крыму из-за пожара на полигоне в Кировском районе возможен также через поселок Советский, сообщил советник главы региона Олег Крючков в Telegram-канале.В связи с ЧП на полигоне создан оперативный штаб, его возглавил глава Крыма Сергей Аксенов. Более 2 тысяч человек эвакуируют из 4 сел, расположенных с горящим военным полигоном в Крыму, сообщил ранее Аксенов. Отселение жителей проводится ориентировочно на сутки, сообщили власти. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через города Старый Крым и Феодосию, сообщили в минтрансе Крыма."Также возможно движение автомобилей (в объезд перекрытого участка "Тавриды" – ред.) по автомобильной дороге от Джанкоя до Феодосии через пгт Советский", - написал Крючков.

https://ria.ru/20230719/otselenie-1884982716.html

феодосия

джанкой

кировский район

советский

республика крым

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феодосия, джанкой, кировский район, олег крючков, советский , республика крым, происшествия