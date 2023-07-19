https://ria.ru/20230719/musor-1884865736.html

Простая польза: наивные вопросы про раздельный сбор мусора

Простая польза: наивные вопросы про раздельный сбор мусора - РИА Новости, 19.07.2023

Простая польза: наивные вопросы про раздельный сбор мусора

Разделение бытовых отходов повышает экологическую сознательность и приносит ощутимую пользу городу и его жителям, многие из которых, впрочем, не спешат... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:00

2023-07-19T09:00

2023-07-19T09:00

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москва

мусор

экология

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Разделение бытовых отходов повышает экологическую сознательность и приносит ощутимую пользу городу и его жителям, многие из которых, впрочем, не спешат присоединяться к инициативе – на копание в мусоре, мол, нет ни времени, ни желания, да и не нужно это никому. РИА Новости решило развенчать очередную порцию мифов о сортировке отходов в домашних условиях и задал специалистам комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы пять наивных вопросов о том, кому она все-таки нужна и как участников общегородской программы поощряют за экологический вклад в мегаполис.Разделение бытовых отходов – это скучно и бесполезно! Кто этим вообще занимается?Статистика по объемам вторсырья говорит об обратном. С момента запуска общегородской программы по раздельному сбору мусора в 2020 году москвичи собрали уже не одну тонну перерабатываемых материалов, с каждым годом к инициативе присоединяются все больше сознательных горожан.Так, по данным КГХ, в 2022 году в Москве собрали рекордный объем вторсырья – около 1,5 миллиона тонн, что почти на 50% превышает результат 2021 года. До запуска программы в 2018-2019-х годах, эти показатели едва превышали цифру в 500 тысяч тонн. Цифры наглядно показывают, что программа по раздельному сбору востребована среди горожан и помогает добиваться эффективных результатов, поэтому говорить о ее бесполезности – ошибочно.Скучной можно назвать любую полезную привычку, особенно еще не прижившуюся в быту. Важно помнить, что интерес к процессу, как и удовольствие от него, развивается со временем.Чтобы стимулировать москвичей к раздельному сбору отходов, в городе регулярно организуют мастер-классы, экологические акции и тематические инициативы. В частности, более десяти лет в Москве проходит ежегодная акция "Сделай сортировку привычкой", в рамках которой активные участники получают мотивационные призы: памятные сувениры из переработанного вторсырья (кружки, рюкзаки), закладки для книг, из которых можно прорастить цветы.Правда, что для разделения отходов нужно досконально разбираться во всех видах пластика?Со временем и при желании горожане могут изучить тему раздельного сбора отходов на более глубоком уровне, однако на первых порах это вовсе не обязательно. Московская программа по сортировке строится на простой двухконтейнерной системе, поэтому начинающим нужно запомнить всего два правила:- смешанные и органические отходы – в серый контейнер;- перерабатываемые материалы и вторсырье (пластик, стекло, металл, алюминий, бумагу) – в синий.Брендированные баки можно найти на каждой контейнерной площадке в городе, всего их более 60 тысяч. Для вывоза отходов из них ежедневно работают около одной тысячи мусоровозов, также маркированных соответствующими цветами.А какой мусор тогда выкидывать в зеленые и желтые "колокола"?Зеленые и желтые контейнеры в виде колоколов предназначены для сбора стекла и пластика практически всех типов, другие виды вторсырья (металл, алюминий, бумага) выбрасывать в них нельзя. В столице установлено более 1 тысячи таких контейнеров, и они довольно востребованы – по данным КГХ, с каждым годом объем собираемого в них вторсырья вырастает примерно на 30%.Тех, кто не разделяет отходы и выбрасывает все в одном пакете, будут штрафовать?Нет, московская программа не предусматривает штрафов для не участвующих в ней горожан. Информация о заваривании мусоропроводов в жилых домах все так же остается не более чем слухами.В КГХ столицы подчеркивают, что участие в раздельном сборе отходов – исключительно личный выбор горожан. Главная цель программы – не штрафовать, а просветительским путем воспитывать экологическую осознанность москвичей.Правил раздельного сбора слишком много. Как в них разобраться новичку?Самый простой способ не запутаться – ориентироваться на информационные таблички, установленные на каждой контейнерной площадке с брендированными баками. На стендах и самих контейнерах указано, какие виды отходов подходят для переработки в конкретный бак. В частности, вторсырье вроде стеклянных бутылок и пластиковой упаковки рекомендуется споласкивать водой, чтобы отходы не загрязняли общую массу перерабатываемых материалов.Полезные советы по участию в программе собраны на сайте "Чистая Москва", обучающие ролики и публикации регулярно появляются на официальном сайте мэра и правительства Москвы, в социальных сетях департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.Познакомить с правилами сортировки в доступной форме также может голосовой помощник "Алиса" по команде: "Алиса, запусти навык "Чистая Москва". Программа подскажет, где найти ближайшую контейнерную площадку, в какой бак выбрасывать отходы, и расскажет о правилах программы и способах организации раздельного сбора в домашних условиях.

https://ria.ru/20230529/musor-1873826692.html

https://realty.ria.ru/20191015/1559801570.html

https://realty.ria.ru/20220526/tbo-1790379934.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мусор, экология