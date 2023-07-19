https://ria.ru/20230719/moshenniki-1885003958.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 19.07.2023

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники применяют Telegram-бот для создания поддельных фотографий банковских карт, с помощью которых обманывают пользователей, рассказали в пресс-службе ВТБ. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T10:51

2023-07-19T10:51

2023-07-19T11:30

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мошенники применяют Telegram-бот для создания поддельных фотографий банковских карт, с помощью которых обманывают пользователей, рассказали в пресс-службе ВТБ. Там пояснили, что злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджере и отправляют контактам жертвы просьбу перевести деньги на их счет. При этом используется поддельный дизайн карты какой-либо из крупных кредитных организаций.Такие подделки создаются при помощи специального Telegram-бота. Номер карты реальный, но счет находится в другом банке — как правило, не таком крупном и заметном, так что подозрений у пользователей это не вызывает. Схема обмана предусматривает два этапа. Сначала в Telegram приходит сообщение, якобы от знакомого, который просит проголосовать за родственника на конкурсе, приобрести товары по акции и тому подобное. При переходе по ссылке пользователя просят указать номер телефона и подтвердить голосование СМС-кодом. Но на самом деле это фишинговый ресурс, позволяющий мошенникам получить доступ к аккаунту жертвы в Telegram. Затем со взломанного аккаунта рассылаются сообщения с рассказом о форс-мажорных обстоятельствах и просьбой перевести деньги на карту. "Новая схема позволяет мошенникам выиграть время для вывода похищенных средств. Потерявший деньги клиент сначала обращается в банк, дизайн которого использовали мошенники, и только затем понимает, что на самом деле отправлял деньги в другую организацию", — отметили в ВТБ.Кроме того, мошенники успевают обналичить похищенные средства и использовать их в своих целях, добавили в банке.По словам старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, раньше такие случаи были единичными — мошенники меняли дизайн карты или имя владельца в ручном режиме с помощью графических редакторов. Теперь же Telegram-бот позволяет им получать подделки в разы быстрее. Использование такой технологии в мошеннических целях может принять массовый характер, заключил Чугунов.

https://ria.ru/20230710/moshenniki-1883200566.html

https://ria.ru/20230716/perevody-1884434381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, втб, telegram, россия