Рейтинг@Mail.ru
Сенатор от ДНР напомнила об опасности мин-лепестков - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/miny-1884974621.html
Сенатор от ДНР напомнила об опасности мин-лепестков
Сенатор от ДНР напомнила об опасности мин-лепестков - РИА Новости, 19.07.2023
Сенатор от ДНР напомнила об опасности мин-лепестков
Необходимо объяснять детям, живущим в Донбассе, что играть с подозрительными предметами опасно, это могут оказаться украинские мины-лепестки, заявила РИА... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T05:06
2023-07-19T05:06
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
киев
наталья никонорова
совет федерации рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806335972_91:0:2980:1625_1920x0_80_0_0_a8755d309c9c0f7f71298465e20b5327.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Необходимо объяснять детям, живущим в Донбассе, что играть с подозрительными предметами опасно, это могут оказаться украинские мины-лепестки, заявила РИА Новости сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова. "Есть и пострадавшие от мин-лепестков, которые украинская сторона нещадно рассыпает по нашим территориям. Дети есть дети, они играют, им интересны предметы, их окружающие. Конечно, мы ведем разъяснительную работу с родителями. Во-первых, родители должны еще внимательнее следить за своими детьми. Во-вторых, предупреждать чад о запрете поднимать, трогать какие-либо предметы, находящиеся вне дома", - сказала сенатор. Она отметила, что эти мины запрещены и Оттавской конвенцией, и Конвенцией о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия. "Да и в целом нормы международного права запрещают подвергать опасности гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры. Такой запрет установлен в Женевской конвенции о защите гражданских лиц во время вооруженных конфликтов. Это четвертая Женевская конвенция. Украина давно с большим пренебрежением относится к международному праву в целом. Именно по этим причинам мы имеем случаи гибели и ранений детей от запрещенных мин-лепестков", - объяснила Никонорова. Парламентарий также добавила, что с 2014 года на территории ДНР погибли 228 детей, более 750 детей ранены – эта цифра постоянно актуализируется, однако даже это трагично. "Я сейчас говорю только о ДНР. В Луганской Народной Республике своя статистика. Надеемся на получение конкретных данных по Запорожской и Херсонской областям. Вынуждены констатировать, что и в приграничных российских регионах (например, в Белгородской и Курской областях), к сожалению, есть дети, пострадавшие от украинских обстрелов", – заключила политик. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала вице-спикер Галина Карелова. Первое заседание комиссии прошло 30 июня. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая будет заниматься сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа будет заниматься вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа - по совершенствованию мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
https://ria.ru/20230630/dokazatelstva-1881442420.html
https://ria.ru/20230719/deti-1884973522.html
донецкая народная республика
донбасс
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806335972_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4930ca8ea471b8a0ac662007fb1d1b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донбасс, киев, наталья никонорова, совет федерации рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Киев, Наталья Никонорова, Совет Федерации РФ, Происшествия
Сенатор от ДНР напомнила об опасности мин-лепестков

Сенатор от ДНР напомнила об опасности мин-лепестков, с которыми могут играть дети

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМина-лепесток в центре Донецка
Мина-лепесток в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мина-лепесток в центре Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Необходимо объяснять детям, живущим в Донбассе, что играть с подозрительными предметами опасно, это могут оказаться украинские мины-лепестки, заявила РИА Новости сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова.
«
"Есть и пострадавшие от мин-лепестков, которые украинская сторона нещадно рассыпает по нашим территориям. Дети есть дети, они играют, им интересны предметы, их окружающие. Конечно, мы ведем разъяснительную работу с родителями. Во-первых, родители должны еще внимательнее следить за своими детьми. Во-вторых, предупреждать чад о запрете поднимать, трогать какие-либо предметы, находящиеся вне дома", - сказала сенатор.
Она отметила, что эти мины запрещены и Оттавской конвенцией, и Конвенцией о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия.
"Да и в целом нормы международного права запрещают подвергать опасности гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры. Такой запрет установлен в Женевской конвенции о защите гражданских лиц во время вооруженных конфликтов. Это четвертая Женевская конвенция. Украина давно с большим пренебрежением относится к международному праву в целом. Именно по этим причинам мы имеем случаи гибели и ранений детей от запрещенных мин-лепестков", - объяснила Никонорова.
Парламентарий также добавила, что с 2014 года на территории ДНР погибли 228 детей, более 750 детей ранены – эта цифра постоянно актуализируется, однако даже это трагично.
"Я сейчас говорю только о ДНР. В Луганской Народной Республике своя статистика. Надеемся на получение конкретных данных по Запорожской и Херсонской областям. Вынуждены констатировать, что и в приграничных российских регионах (например, в Белгородской и Курской областях), к сожалению, есть дети, пострадавшие от украинских обстрелов", – заключила политик.
Фото элементов кассетных боеприпасов, примененных Украиной, из соцсетей, опубликованный Human Rights Watch - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
HRW нашла новые свидетельства применения Украиной запрещенных мин
30 июня, 13:39
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала вице-спикер Галина Карелова. Первое заседание комиссии прошло 30 июня.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая будет заниматься сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа будет заниматься вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа - по совершенствованию мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
Автомобили с беженцами на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
В Совфеде рассказали про детей, незаконно вывезенных Киевом
04:26
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонбассКиевНаталья НиконороваСовет Федерации РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала