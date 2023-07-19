Сенатор от ДНР напомнила об опасности мин-лепестков
Сенатор от ДНР напомнила об опасности мин-лепестков, с которыми могут играть дети
Мина-лепесток в центре Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Необходимо объяснять детям, живущим в Донбассе, что играть с подозрительными предметами опасно, это могут оказаться украинские мины-лепестки, заявила РИА Новости сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова.
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"Есть и пострадавшие от мин-лепестков, которые украинская сторона нещадно рассыпает по нашим территориям. Дети есть дети, они играют, им интересны предметы, их окружающие. Конечно, мы ведем разъяснительную работу с родителями. Во-первых, родители должны еще внимательнее следить за своими детьми. Во-вторых, предупреждать чад о запрете поднимать, трогать какие-либо предметы, находящиеся вне дома", - сказала сенатор.
Она отметила, что эти мины запрещены и Оттавской конвенцией, и Конвенцией о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия.
"Да и в целом нормы международного права запрещают подвергать опасности гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры. Такой запрет установлен в Женевской конвенции о защите гражданских лиц во время вооруженных конфликтов. Это четвертая Женевская конвенция. Украина давно с большим пренебрежением относится к международному праву в целом. Именно по этим причинам мы имеем случаи гибели и ранений детей от запрещенных мин-лепестков", - объяснила Никонорова.
Парламентарий также добавила, что с 2014 года на территории ДНР погибли 228 детей, более 750 детей ранены – эта цифра постоянно актуализируется, однако даже это трагично.
"Я сейчас говорю только о ДНР. В Луганской Народной Республике своя статистика. Надеемся на получение конкретных данных по Запорожской и Херсонской областям. Вынуждены констатировать, что и в приграничных российских регионах (например, в Белгородской и Курской областях), к сожалению, есть дети, пострадавшие от украинских обстрелов", – заключила политик.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала вице-спикер Галина Карелова. Первое заседание комиссии прошло 30 июня.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая будет заниматься сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа будет заниматься вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа - по совершенствованию мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.