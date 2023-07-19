Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье 51,5 тысяча жителей прошла медобследование за полгода - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
 
05:45 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/medobsledovanie-1884975671.html
В Приамурье 51,5 тысяча жителей прошла медобследование за полгода
В Приамурье 51,5 тысяча жителей прошла медобследование за полгода - РИА Новости, 19.07.2023
В Приамурье 51,5 тысяча жителей прошла медобследование за полгода
Медицинское обследование в передвижных медкомплексах с современным оборудованием за полгода прошли 51,5 тысячи жителей Приамурья, губернатор Василий Орлов... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T05:45
2023-07-19T05:45
амурская область
общество
амурская область
василий орлов (губернатор)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595738579_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_034a8ae4c5aa2f50348a0f387d7b7c51.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл – РИА Новости. Медицинское обследование в передвижных медкомплексах с современным оборудованием за полгода прошли 51,5 тысячи жителей Приамурья, губернатор Василий Орлов поручил заранее оповещать население о работе медиков в районах, сообщает правительство Амурской области. О результатах работы за полгода главе региона доложили на заседании правительства. Как отмечается, за один выезд комплексы посещают до 130 человек, больше всего за медпомощью обращаются пациенты из северных муниципалитетов. "Для Амурской области важно с помощью мобильных форм оказывать комфортную и качественную медицинскую помощь в отдаленных населенных пунктах. Мобильные комплексы оснащены современным оборудованием, на котором работают хорошие специалисты. О возможности получить помощь или консультацию, не выезжая в районный центр, должно знать как можно больше людей. Нужно заранее сообщать о работе передвижных медкомплексов в территориях. Тогда специалисты смогут помочь большему количеству пациентов", - сказал Орлов. Передвижные комплексы - это специализированные фургоны, в которых можно получить медицинскую помощь, сдать анализы и пройти диагностику на современном оборудовании. В регионе работают семь диагностических комплексов, три маммографических, семь флюорографических комплексов, восемь ФАПов, четыре стоматологии и три амбулатории. Так, с помощью диагностических комплексов было осмотрено 12 тысяч человек, более семи тысяч прошли профосмотры и диспансеризацию, у 162 впервые выявили заболевание. Более 18 тысяч амурчан врачи осмотрели в передвижных фельдшерско-акушерских пунктах. Там же прошли профосмотры и диспансеризацию более 3,5 тысяч человек, у 480 были впервые выявлены заболевания. Стоматологическую помощь получили более 1,7 тысячи человек. Маммографическое обследование прошли почти 1,7 тысяч пациенток и почти 15 тысяч сделали флюорографические снимки. Более трех тысяч человек приняли врачи в передвижных амбулаториях, почти у ста человек впервые выявили заболевания.
https://ria.ru/20230705/blagoveschensk-1882278599.html
https://ria.ru/20230712/shkoly-1883770687.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595738579_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_a952dfe680ffab8b9be88028755f208b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, амурская область, василий орлов (губернатор), здоровье - общество
Амурская область, Общество, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Здоровье - Общество
В Приамурье 51,5 тысяча жителей прошла медобследование за полгода

В Приамурье 51,5 тысяча жителей прошла медобследование в мобильных комплексах за полгода

© РИА Новости / Кирилл БрагаВрач измеряет давление
Врач измеряет давление - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Врач измеряет давление . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл – РИА Новости. Медицинское обследование в передвижных медкомплексах с современным оборудованием за полгода прошли 51,5 тысячи жителей Приамурья, губернатор Василий Орлов поручил заранее оповещать население о работе медиков в районах, сообщает правительство Амурской области.
О результатах работы за полгода главе региона доложили на заседании правительства. Как отмечается, за один выезд комплексы посещают до 130 человек, больше всего за медпомощью обращаются пациенты из северных муниципалитетов.
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
В Благовещенске планируют построить дом социального обслуживания
5 июля, 05:27
"Для Амурской области важно с помощью мобильных форм оказывать комфортную и качественную медицинскую помощь в отдаленных населенных пунктах. Мобильные комплексы оснащены современным оборудованием, на котором работают хорошие специалисты. О возможности получить помощь или консультацию, не выезжая в районный центр, должно знать как можно больше людей. Нужно заранее сообщать о работе передвижных медкомплексов в территориях. Тогда специалисты смогут помочь большему количеству пациентов", - сказал Орлов.
Передвижные комплексы - это специализированные фургоны, в которых можно получить медицинскую помощь, сдать анализы и пройти диагностику на современном оборудовании. В регионе работают семь диагностических комплексов, три маммографических, семь флюорографических комплексов, восемь ФАПов, четыре стоматологии и три амбулатории.
Так, с помощью диагностических комплексов было осмотрено 12 тысяч человек, более семи тысяч прошли профосмотры и диспансеризацию, у 162 впервые выявили заболевание. Более 18 тысяч амурчан врачи осмотрели в передвижных фельдшерско-акушерских пунктах. Там же прошли профосмотры и диспансеризацию более 3,5 тысяч человек, у 480 были впервые выявлены заболевания. Стоматологическую помощь получили более 1,7 тысячи человек. Маммографическое обследование прошли почти 1,7 тысяч пациенток и почти 15 тысяч сделали флюорографические снимки. Более трех тысяч человек приняли врачи в передвижных амбулаториях, почти у ста человек впервые выявили заболевания.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
В Приамурье губернатор проверил капремонт и строительство сельских школ
12 июля, 15:39
 
Амурская областьОбществоАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала