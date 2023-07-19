https://ria.ru/20230719/medobsledovanie-1884975671.html

В Приамурье 51,5 тысяча жителей прошла медобследование за полгода

В Приамурье 51,5 тысяча жителей прошла медобследование за полгода - РИА Новости, 19.07.2023

В Приамурье 51,5 тысяча жителей прошла медобследование за полгода

Медицинское обследование в передвижных медкомплексах с современным оборудованием за полгода прошли 51,5 тысячи жителей Приамурья, губернатор Василий Орлов... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T05:45

2023-07-19T05:45

2023-07-19T05:45

амурская область

общество

амурская область

василий орлов (губернатор)

здоровье - общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл – РИА Новости. Медицинское обследование в передвижных медкомплексах с современным оборудованием за полгода прошли 51,5 тысячи жителей Приамурья, губернатор Василий Орлов поручил заранее оповещать население о работе медиков в районах, сообщает правительство Амурской области. О результатах работы за полгода главе региона доложили на заседании правительства. Как отмечается, за один выезд комплексы посещают до 130 человек, больше всего за медпомощью обращаются пациенты из северных муниципалитетов. "Для Амурской области важно с помощью мобильных форм оказывать комфортную и качественную медицинскую помощь в отдаленных населенных пунктах. Мобильные комплексы оснащены современным оборудованием, на котором работают хорошие специалисты. О возможности получить помощь или консультацию, не выезжая в районный центр, должно знать как можно больше людей. Нужно заранее сообщать о работе передвижных медкомплексов в территориях. Тогда специалисты смогут помочь большему количеству пациентов", - сказал Орлов. Передвижные комплексы - это специализированные фургоны, в которых можно получить медицинскую помощь, сдать анализы и пройти диагностику на современном оборудовании. В регионе работают семь диагностических комплексов, три маммографических, семь флюорографических комплексов, восемь ФАПов, четыре стоматологии и три амбулатории. Так, с помощью диагностических комплексов было осмотрено 12 тысяч человек, более семи тысяч прошли профосмотры и диспансеризацию, у 162 впервые выявили заболевание. Более 18 тысяч амурчан врачи осмотрели в передвижных фельдшерско-акушерских пунктах. Там же прошли профосмотры и диспансеризацию более 3,5 тысяч человек, у 480 были впервые выявлены заболевания. Стоматологическую помощь получили более 1,7 тысячи человек. Маммографическое обследование прошли почти 1,7 тысяч пациенток и почти 15 тысяч сделали флюорографические снимки. Более трех тысяч человек приняли врачи в передвижных амбулаториях, почти у ста человек впервые выявили заболевания.

https://ria.ru/20230705/blagoveschensk-1882278599.html

https://ria.ru/20230712/shkoly-1883770687.html

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общество, амурская область, василий орлов (губернатор), здоровье - общество