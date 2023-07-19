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Оперштаб рассказал о ситуации на подъездах к Крымскому мосту

Оперштаб рассказал о ситуации на подъездах к Крымскому мосту - РИА Новости, 19.07.2023

Оперштаб рассказал о ситуации на подъездах к Крымскому мосту

Более ста легковых и грузовых автомобилей, водители которых направляются в Крым, находятся на накопительной площадке Темрюкского района Краснодарского края,... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:54

2023-07-19T12:54

2023-07-19T12:54

туризм

темрюкский район

краснодарский край

чп на крымском мосту

республика крым

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Более ста легковых и грузовых автомобилей, водители которых направляются в Крым, находятся на накопительной площадке Темрюкского района Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона. "На перехватывающей парковке поселка Ильич находятся 72 грузовые и 43 легковые машины, владельцы которых переправились в Керчь на паромах. Здесь также организован пункт раздачи питьевой воды", - говорится в телеграм-канале оперштаба. Отмечается, что по состоянию на день среды проезд в сторону Крымского моста свободный, скопления автомобилей нет. Работают 50 постов досмотра, где дежурят экипажи ДПС. Вдоль трассы установлены 30 биотуалетов. Установлены четыре пункта раздачи воды, привлечены волонтеры. По данным властей, на Керченской переправе работают паромы "Мария", "Лаврентий", "Керченский-2" и "БДК-2". За прошедшие сутки они перевезли 242 легковых, 386 грузовых автомобилей и 1851 пассажира. Паромная переправа в Керчи на данный момент используется для перевозки грузовиков и рейсовых автобусов. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, на переправе задействовано семь паромов, в том числе два железнодорожных и два БДК Минобороны РФ.

темрюкский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

темрюкский район, краснодарский край, чп на крымском мосту, республика крым, новости - туризм