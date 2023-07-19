https://ria.ru/20230719/krym-1884991472.html

Возгорание в Кировском районе Крыма произошло на войсковом полигоне

Возгорание в Кировском районе Крыма произошло на войсковом полигоне - РИА Новости, 19.07.2023

Возгорание в Кировском районе Крыма произошло на войсковом полигоне

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил в Telegram-канале, что возгорание в Кировском районе произошло на войсковом полигоне. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:25

2023-07-19T09:25

2023-07-19T09:25

происшествия

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил в Telegram-канале, что возгорание в Кировском районе произошло на войсковом полигоне. Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на полигоне в Кировском районе. "На войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым произошло возгорание", - сообщил Аксенов.

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)