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Возгорание в Кировском районе Крыма произошло на войсковом полигоне
Возгорание в Кировском районе Крыма произошло на войсковом полигоне - РИА Новости, 19.07.2023
Возгорание в Кировском районе Крыма произошло на войсковом полигоне
Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил в Telegram-канале, что возгорание в Кировском районе произошло на войсковом полигоне. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T09:25
2023-07-19T09:25
2023-07-19T09:25
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил в Telegram-канале, что возгорание в Кировском районе произошло на войсковом полигоне. Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на полигоне в Кировском районе. "На войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым произошло возгорание", - сообщил Аксенов.
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Возгорание в Кировском районе Крыма произошло на войсковом полигоне
Глава Крыма Аксенов: возгорание в Кировском районе произошло на войсковом полигоне