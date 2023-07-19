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Возгорание в Кировском районе Крыма произошло на войсковом полигоне - РИА Новости, 19.07.2023
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09:25 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/krym-1884991472.html
Возгорание в Кировском районе Крыма произошло на войсковом полигоне
Возгорание в Кировском районе Крыма произошло на войсковом полигоне - РИА Новости, 19.07.2023
Возгорание в Кировском районе Крыма произошло на войсковом полигоне
Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил в Telegram-канале, что возгорание в Кировском районе произошло на войсковом полигоне. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T09:25
2023-07-19T09:25
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил в Telegram-канале, что возгорание в Кировском районе произошло на войсковом полигоне. Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на полигоне в Кировском районе. &quot;На войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым произошло возгорание&quot;, - сообщил Аксенов.
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происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Возгорание в Кировском районе Крыма произошло на войсковом полигоне

Глава Крыма Аксенов: возгорание в Кировском районе произошло на войсковом полигоне

© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник пожарной службы
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил в Telegram-канале, что возгорание в Кировском районе произошло на войсковом полигоне.
Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на полигоне в Кировском районе.
«

"На войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым произошло возгорание", - сообщил Аксенов.

 
ПроисшествияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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