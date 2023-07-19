https://ria.ru/20230719/konkurs-1885034321.html

Директора школ смогут поучаствовать в профессиональном конкурсе с 25 июля

Директора школ смогут поучаствовать в профессиональном конкурсе с 25 июля - РИА Новости, 19.07.2023

Директора школ смогут поучаствовать в профессиональном конкурсе с 25 июля

Регистрация участников на конкурс "Директор года России 2023" начнется 25 июля. Принять участие могут руководители российских школ со стажем не менее 3 лет. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:49

2023-07-19T12:49

2023-07-19T12:49

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Регистрация участников на конкурс "Директор года России 2023" начнется 25 июля. Принять участие могут руководители российских школ со стажем не менее 3 лет."На сегодняшний день наша ключевая задача – построение и развитие суверенной системы образования, и очень многое здесь зависит от управленческих кадров. Именно директор школы выстраивает работу всей педагогической команды. Он должен быть одновременно грамотным управленцем и талантливым педагогом, бережно сохранять традиции школы и при этом не бояться привносить в образовательный процесс новые инициативы", – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Он добавил, что конкурс "Директор года" проводят в России в третий раз, и с каждым годом он становится все более популярным. В 2022 году в отборочном этапе участвовали 775 директоров школ из 69 регионов. Победителем стал директор московской школы "Покровский квартал" Павел Терехов.Отборочный этап конкурса пройдет с 15 по 28 августа 2023 года. Участникам предстоит пройти онлайн-тестирование. Кроме того, жюри оценит электронное портфолио. По его итогам в основной этап, который пройдет в Москве с 29 сентября по 4 октября, выйдут 30 конкурсантов.Финалистам предстоит продемонстрировать членам жюри подготовленный видеоролик "Визитная карточка директора", выступить с презентацией своих управленческих достижений, разработать совместно с управленческим составом своей школы проект-стартап на основе материалов, представленных в кейсе, провести мастер-класс и ответить на вопросы интервьюеров в ходе пресс-конференции.По итогам конкурсных испытаний последовательно определятся 10 лауреатов, 5 призеров и один победитель конкурса. Имя победителя объявят 5 октября в рамках Большой учительской недели.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сн_образование