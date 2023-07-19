Туристы стали реже ездить на Камчатку
АТОР: спрос на Камчатку среди организованных туристов снизился из-за нишевости направления
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкСерфингисты на Халактырском пляже Авачинского залива Тихого океана в Камчатском крае
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Снижение спроса на туры на Камчатку со стороны организованных туристов достигает в 2023 году 15-35 процентов по сравнению с предыдущим годом, связано это в том числе с высокими ценами на отдых там, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Несмотря на рост пассажиропотока (на 10 процентов в первой половине 2023 года - ред.), спрос на туры на Камчатку со стороны путешественников из центральных регионов России не просто не увеличивается, но даже снижается в сравнении с прошлым годом. Падение спроса на отдых в этом регионе составляет от 15 до 35 процентов в сравнении с первой половиной 2022 года", – сообщили в ассоциации.
По словам вице-президента АТОР, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, падение спроса в организованном сегменте происходит медленнее, чем среди самостоятельных туристов. Ссылаясь на данные поисковых систем, он сообщил, что количество запросов на отели на Камчатке упало на 30-40 процентов в сравнении с предыдущими годами.
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"Камчатка – нишевое туристическое направление, одно из самых дорогих в России. Тенденции, которые мы наблюдаем в отношении этого региона, не имеют ничего общего с массовым рынком. В поездках на Камчатку есть большой элемент моды, а она изменчива", – сказал Ромашкин, слова которого привели в сообщении.
При этом в АТОР отметили, что глубина бронирования летних туров по камчатскому направлению все равно большая. По данным туроператоров, туристы активно покупают путевки на сентябрь-октябрь.