https://ria.ru/20230719/kamchatka-1885105514.html

Туристы стали реже ездить на Камчатку

Туристы стали реже ездить на Камчатку - РИА Новости, 19.07.2023

Туристы стали реже ездить на Камчатку

Снижение спроса на туры на Камчатку со стороны организованных туристов достигает в 2023 году 15-35 процентов по сравнению с предыдущим годом, связано это в том... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:30

2023-07-19T16:30

2023-07-19T16:30

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Снижение спроса на туры на Камчатку со стороны организованных туристов достигает в 2023 году 15-35 процентов по сравнению с предыдущим годом, связано это в том числе с высокими ценами на отдых там, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Несмотря на рост пассажиропотока (на 10 процентов в первой половине 2023 года - ред.), спрос на туры на Камчатку со стороны путешественников из центральных регионов России не просто не увеличивается, но даже снижается в сравнении с прошлым годом. Падение спроса на отдых в этом регионе составляет от 15 до 35 процентов в сравнении с первой половиной 2022 года", – сообщили в ассоциации. По словам вице-президента АТОР, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, падение спроса в организованном сегменте происходит медленнее, чем среди самостоятельных туристов. Ссылаясь на данные поисковых систем, он сообщил, что количество запросов на отели на Камчатке упало на 30-40 процентов в сравнении с предыдущими годами. "Камчатка – нишевое туристическое направление, одно из самых дорогих в России. Тенденции, которые мы наблюдаем в отношении этого региона, не имеют ничего общего с массовым рынком. В поездках на Камчатку есть большой элемент моды, а она изменчива", – сказал Ромашкин, слова которого привели в сообщении. При этом в АТОР отметили, что глубина бронирования летних туров по камчатскому направлению все равно большая. По данным туроператоров, туристы активно покупают путевки на сентябрь-октябрь.

https://ria.ru/20230618/vladivostok-1878017866.html

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новости - туризм, камчатка, россия, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм