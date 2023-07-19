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Икону "Троица" привезли в центр Грабаря

Икону "Троица" привезли в центр Грабаря - РИА Новости, 19.07.2023

Икону "Троица" привезли в центр Грабаря

Икону "Святая Троица" Андрея Рублева привезли во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря из храма Христа Спасителя,... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T21:25

2023-07-19T21:25

2023-07-19T21:32

религия

россия

владимир путин

ольга любимова

третьяковская галерея

русская православная церковь

троице-сергиева лавра

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Икону "Святая Троица" Андрея Рублева привезли во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря из храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости."Троица" была написана Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году ее передали в Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. По 18 июля включительно икона была доступна для поклонения в храме.Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря. В центре подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы. Заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова ранее сообщала, что в нем обеспечены такие же условия хранения, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее – температура 19 градусов, влажность 50%.Также Проханова отмечала, что в конце июля состоится расширенный реставрационный совет, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой. В нем будут участвовать специалисты Третьяковской галереи, которые много лет занимались сохранением "Троицы".Ранее в РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

https://ria.ru/20230604/troitsa-1876075819.html

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россия, владимир путин, ольга любимова, третьяковская галерея, русская православная церковь, троице-сергиева лавра