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В Махачкале в окно жилого дома бросили гранату - РИА Новости, 19.07.2023
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14:50 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/granata-1885073164.html
В Махачкале в окно жилого дома бросили гранату
В Махачкале в окно жилого дома бросили гранату - РИА Новости, 19.07.2023
В Махачкале в окно жилого дома бросили гранату
Неизвестный ночью закинул гранату в дом жителя Махачкалы, в результате взрыва никто не пострадал, сообщили в среду в пресс-службе МВД Дагестана. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:50
2023-07-19T14:50
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Неизвестный ночью закинул гранату в дом жителя Махачкалы, в результате взрыва никто не пострадал, сообщили в среду в пресс-службе МВД Дагестана. "18 июля 2023 года в дежурную часть полиции Советского района Махачкалы поступило сообщение о том, что примерно в 22.25 (мск) в окно второго этажа дома по улице Хизроева, принадлежащего 65-летнему мужчине, неизвестный закинул гранату неустановленного образца и скрылся с места. В результате взрыва жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении. На записи камеры видеонаблюдения, опубликованной в Telegram-канале МВД Дагестана, видно, как к дому подошел мужчина, бросил что-то в постройку и убежал. Сейчас полицейские ищут злоумышленника. С места происшествия изъяты фрагменты гранаты. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
В Махачкале в окно жилого дома бросили гранату

В Махачкале неизвестный мужчина ночью бросил гранату в окно второго этажа частного дома

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Неизвестный ночью закинул гранату в дом жителя Махачкалы, в результате взрыва никто не пострадал, сообщили в среду в пресс-службе МВД Дагестана.
«
"18 июля 2023 года в дежурную часть полиции Советского района Махачкалы поступило сообщение о том, что примерно в 22.25 (мск) в окно второго этажа дома по улице Хизроева, принадлежащего 65-летнему мужчине, неизвестный закинул гранату неустановленного образца и скрылся с места. В результате взрыва жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
На записи камеры видеонаблюдения, опубликованной в Telegram-канале МВД Дагестана, видно, как к дому подошел мужчина, бросил что-то в постройку и убежал.
Сейчас полицейские ищут злоумышленника. С места происшествия изъяты фрагменты гранаты. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
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