Глава Гагаузии Гуцул принесла присягу и официально вступила в должность
Избранная глава Гагаузии Гуцул принесла присягу и официально вступила в должность
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЦеремония инаугурации главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул на центральной площади города Комрат
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Церемония инаугурации главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул на центральной площади города Комрат
КОМРАТ (Молдавия), 19 июл - РИА Новости. Избранная глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул принесла присягу и официально вступила в должность, передает корреспондент РИА Новости.
Весной в автономии состоялись очередные выборы главы региона, Гуцул одержала победу. Она была единственным кандидатом в главы автономии, которого выдвинула ныне запрещенная политическая партия "Шор". Предвыборная кампания в автономии проходила на фоне противостояния между центральными властями и оппозицией, которая с весны прошлого года проводит в Кишиневе и других населенных пунктах страны протесты против роста цен и политического преследования оппонентов президента Майи Санду. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании, в отношении лидеров политсилы возбуждены уголовные дела. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов.
"Я буду башканом (название руководителя автономии - ред.) для всех жителей Гагаузии, буду верна народу и приложу все свои знания для улучшения благосостояния жителей автономии", - сказала Гуцул, выступая с торжественной речью.
Спикер парламента региона Дмитрий Константинов вручил новому башкану копию Закона "Об особом правовом статусе автономии", а глава Центризбиркома Яна Коваленко передала удостоверение башкана. Церемонию инаугурации бойкотировали руководство Молдавии глава республики Майя Санду, председатель парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан. Они официально отказались от поездки в Комрат, в Гагаузии расценили действия центральных властей как бойкот.
Руководитель Гагаузии является членом правительства Молдавии, однако власти республики демонстративно дистанцируются от Комрата.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.