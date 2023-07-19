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Глава Гагаузии Гуцул принесла присягу и официально вступила в должность - РИА Новости, 19.07.2023
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21:03 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/gagauziya-1885169721.html
Глава Гагаузии Гуцул принесла присягу и официально вступила в должность
Глава Гагаузии Гуцул принесла присягу и официально вступила в должность - РИА Новости, 19.07.2023
Глава Гагаузии Гуцул принесла присягу и официально вступила в должность
Избранная глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул принесла присягу и официально вступила в должность, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T21:03
2023-07-19T21:03
в мире
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
таможенный союз
дмитрий константинов
кишинев
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КОМРАТ (Молдавия), 19 июл - РИА Новости. Избранная глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул принесла присягу и официально вступила в должность, передает корреспондент РИА Новости. Весной в автономии состоялись очередные выборы главы региона, Гуцул одержала победу. Она была единственным кандидатом в главы автономии, которого выдвинула ныне запрещенная политическая партия "Шор". Предвыборная кампания в автономии проходила на фоне противостояния между центральными властями и оппозицией, которая с весны прошлого года проводит в Кишиневе и других населенных пунктах страны протесты против роста цен и политического преследования оппонентов президента Майи Санду. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании, в отношении лидеров политсилы возбуждены уголовные дела. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. "Я буду башканом (название руководителя автономии - ред.) для всех жителей Гагаузии, буду верна народу и приложу все свои знания для улучшения благосостояния жителей автономии", - сказала Гуцул, выступая с торжественной речью. Спикер парламента региона Дмитрий Константинов вручил новому башкану копию Закона "Об особом правовом статусе автономии", а глава Центризбиркома Яна Коваленко передала удостоверение башкана. Церемонию инаугурации бойкотировали руководство Молдавии глава республики Майя Санду, председатель парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан. Они официально отказались от поездки в Комрат, в Гагаузии расценили действия центральных властей как бойкот. Руководитель Гагаузии является членом правительства Молдавии, однако власти республики демонстративно дистанцируются от Комрата. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз, дмитрий константинов, кишинев
В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Таможенный союз, Дмитрий Константинов, Кишинев
Глава Гагаузии Гуцул принесла присягу и официально вступила в должность

Избранная глава Гагаузии Гуцул принесла присягу и официально вступила в должность

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЦеремония инаугурации главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул на центральной площади города Комрат
Церемония инаугурации главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул на центральной площади города Комрат - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Церемония инаугурации главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул на центральной площади города Комрат
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КОМРАТ (Молдавия), 19 июл - РИА Новости. Избранная глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул принесла присягу и официально вступила в должность, передает корреспондент РИА Новости.
Весной в автономии состоялись очередные выборы главы региона, Гуцул одержала победу. Она была единственным кандидатом в главы автономии, которого выдвинула ныне запрещенная политическая партия "Шор". Предвыборная кампания в автономии проходила на фоне противостояния между центральными властями и оппозицией, которая с весны прошлого года проводит в Кишиневе и других населенных пунктах страны протесты против роста цен и политического преследования оппонентов президента Майи Санду. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании, в отношении лидеров политсилы возбуждены уголовные дела. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов.
"Я буду башканом (название руководителя автономии - ред.) для всех жителей Гагаузии, буду верна народу и приложу все свои знания для улучшения благосостояния жителей автономии", - сказала Гуцул, выступая с торжественной речью.
Спикер парламента региона Дмитрий Константинов вручил новому башкану копию Закона "Об особом правовом статусе автономии", а глава Центризбиркома Яна Коваленко передала удостоверение башкана. Церемонию инаугурации бойкотировали руководство Молдавии глава республики Майя Санду, председатель парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан. Они официально отказались от поездки в Комрат, в Гагаузии расценили действия центральных властей как бойкот.
Руководитель Гагаузии является членом правительства Молдавии, однако власти республики демонстративно дистанцируются от Комрата.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
 
В миреМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуТаможенный союзДмитрий КонстантиновКишинев
 
 
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