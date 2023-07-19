https://ria.ru/20230719/evakuatsiya-1885040266.html

В Лилле людей эвакуировали с вокзала из-за предполагаемого террориста

В Лилле людей эвакуировали с вокзала из-за предполагаемого террориста - РИА Новости, 19.07.2023

В Лилле людей эвакуировали с вокзала из-за предполагаемого террориста

Полиция провела эвакуацию на вокзале Лилль-Европа на севере Франции после сообщения о присутствии террориста в одном из поездов, сообщило издание Sud Ouest. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:05

2023-07-19T13:05

2023-07-19T14:04

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ПАРИЖ, 19 июл – РИА Новости. Полиция провела эвакуацию на вокзале Лилль-Европа на севере Франции после сообщения о присутствии террориста в одном из поездов, сообщило издание Sud Ouest."Масштабная полицейская операция проходит на вокзале Лилль-Европа, который был полностью эвакуирован после сообщения о возможной угрозе безопасности", - пишет издание со ссылкой на информацию префектуры департамента Нор.Отмечается, что сообщение касается информации о "присутствии террориста" в одном из поездов. Согласно источнику в полиции, речь идет о поезде, следующем по маршруту Лилль-Париж.Полиция региона сообщила в Twitter о проведении операции по проверке данной информации и призвала граждан избегать район вокзала. Полиция перекрыла дороги на подъезде к зданию вокзала, городской транспорт следует по маршрутам объезда. На вокзал прибыло элитное подразделение французской полиции RAID.Ряд поездов был перенаправлен с вокзала Лилль-Европа на вокзал Лилль-Фландрия, сообщила Национальная компания железных дорог SNCF в Twitter.

https://ria.ru/20230719/zavod-1884976649.html

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лилль, франция, в мире, sncf