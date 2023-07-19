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Путин высказался о западных правящих элитах
Путин высказался о западных правящих элитах - РИА Новости, 19.07.2023
Путин высказался о западных правящих элитах
Правящие элиты на Западе злоупотребили своим положением и монополией на власть, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО "Россия – страна... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:03
2023-07-19T16:03
2023-07-19T16:21
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правящие элиты на Западе злоупотребили своим положением и монополией на власть, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО "Россия – страна возможностей".Во время общения с журналисткой Кристель Нэан Карин, которая переехала из Франции в ДНР в 2016 году для освещения происходящих там событий, Путин напомнил, что боевые действия в Донбассе начались не в феврале 2022 года, а в 2014 году."Те люди, которые понимают это в европейских странах, да и в Соединенных Штатах, они не хотят такого развития событий. Но так называемые правящие элиты, на мой взгляд, узурпировали и злоупотребили своим положением и своей монополией на власть", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, донецкая народная республика, франция
Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Франция
Путин высказался о западных правящих элитах
Путин: правящие элиты на Западе злоупотребили положением и монополией на власть