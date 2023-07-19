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Житель Харькова зарезал мать, сестру и деда "по совету дьявола" - РИА Новости, 19.07.2023
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01:08 19.07.2023 (обновлено: 01:32 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/dyavol-1884966356.html
Житель Харькова зарезал мать, сестру и деда "по совету дьявола"
Житель Харькова зарезал мать, сестру и деда "по совету дьявола" - РИА Новости, 19.07.2023
Житель Харькова зарезал мать, сестру и деда "по совету дьявола"
Двадцатилетний житель Харькова зарезал своих мать, дедушку и сестру "по совету Люцифера", сообщает ТСН со ссылкой на полицию. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T01:08
2023-07-19T01:32
харьков
в мире
убийство
украина
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Двадцатилетний житель Харькова зарезал своих мать, дедушку и сестру "по совету Люцифера", сообщает ТСН со ссылкой на полицию.&quot;В Харькове 18 июля избрали меру пресечения для 20-летнего парня, который жестоко зарезал 10-летнюю сестру, 49-летнюю мать и 71-летнего дедушку&quot;, — говорится в сообщении.Как показало следствие, преступление молодой человек совершил 16 июля. Матери он нанес не менее 13 ножевых ранений, сестре — шесть. После этого преступник заказал такси и, угрожая водителю ножом, угнал автомобиль, после чего насмерть сбил прохожего и попытался скрыться. Покинув машину, злоумышленник побежал во двор жилого дома, где его задержали силовики.Во время суда юноша заявил, что на момент преступления "разговаривал с дьяволом". По его словам, "Люцифер сам пришел в его голову, посоветовал изменить жизнь и помочь родным", после чего парень зарезал сестру и дедушку. Мать задержанного стала свидетелем последнего убийства, после чего сама стала жертвой убийцы.Против него возбудили уголовное дело за преднамеренное убийство, незаконное завладение транспортным средством и нарушение правил ПДД. Уточняется, что подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20230718/govor-1884819466.html
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харьков, в мире, убийство, украина
Харьков, В мире, Убийство, Украина
Житель Харькова зарезал мать, сестру и деда "по совету дьявола"

ТСН: в Харькове 20-летний мужчина убил мать, сестру и деда, объяснив это советом дьявола

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Двадцатилетний житель Харькова зарезал своих мать, дедушку и сестру "по совету Люцифера", сообщает ТСН со ссылкой на полицию.
«

"В Харькове 18 июля избрали меру пресечения для 20-летнего парня, который жестоко зарезал 10-летнюю сестру, 49-летнюю мать и 71-летнего дедушку", — говорится в сообщении.

Как показало следствие, преступление молодой человек совершил 16 июля. Матери он нанес не менее 13 ножевых ранений, сестре — шесть. После этого преступник заказал такси и, угрожая водителю ножом, угнал автомобиль, после чего насмерть сбил прохожего и попытался скрыться. Покинув машину, злоумышленник побежал во двор жилого дома, где его задержали силовики.
Во время суда юноша заявил, что на момент преступления "разговаривал с дьяволом". По его словам, "Люцифер сам пришел в его голову, посоветовал изменить жизнь и помочь родным", после чего парень зарезал сестру и дедушку. Мать задержанного стала свидетелем последнего убийства, после чего сама стала жертвой убийцы.
Против него возбудили уголовное дело за преднамеренное убийство, незаконное завладение транспортным средством и нарушение правил ПДД. Уточняется, что подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.
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