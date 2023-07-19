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В Волгоградской области убили подростка во время драки
В Волгоградской области убили подростка во время драки - РИА Новости, 19.07.2023
В Волгоградской области убили подростка во время драки
Четырнадцатилетний подросток скончался в драке в городе Суровикино Волгоградской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:34
2023-07-19T12:34
2023-07-19T13:42
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 19 июл — РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток скончался в драке в городе Суровикино Волгоградской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале. По данным ведомства, накануне вечером он подрался с 18-летним местным жителем."Последний ударил подростка в область грудной клетки. От полученной в результате удара травмы мальчик скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении прокуратуры.Подозреваемый задержан, следователи выясняют обстоятельства происшедшего.
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
В Волгоградской области убили подростка во время драки
В Суровикино Волгоградской области 14-летний подросток умер во время драки