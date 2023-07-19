Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области убили подростка во время драки - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 19.07.2023 (обновлено: 13:42 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/draka-1885029868.html
В Волгоградской области убили подростка во время драки
В Волгоградской области убили подростка во время драки - РИА Новости, 19.07.2023
В Волгоградской области убили подростка во время драки
Четырнадцатилетний подросток скончался в драке в городе Суровикино Волгоградской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:34
2023-07-19T13:42
происшествия
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ВОЛГОГРАД, 19 июл — РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток скончался в драке в городе Суровикино Волгоградской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале. По данным ведомства, накануне вечером он подрался с 18-летним местным жителем.&quot;Последний ударил подростка в область грудной клетки. От полученной в результате удара травмы мальчик скончался на месте происшествия&quot;, — говорится в сообщении прокуратуры.Подозреваемый задержан, следователи выясняют обстоятельства происшедшего.
https://ria.ru/20230714/pushkino-1884231046.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
В Волгоградской области убили подростка во время драки

В Суровикино Волгоградской области 14-летний подросток умер во время драки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 19 июл — РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток скончался в драке в городе Суровикино Волгоградской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.
По данным ведомства, накануне вечером он подрался с 18-летним местным жителем.
«

"Последний ударил подростка в область грудной клетки. От полученной в результате удара травмы мальчик скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении прокуратуры.

Подозреваемый задержан, следователи выясняют обстоятельства происшедшего.
В Пушкино возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка
В Подмосковье мужчина убил малолетнюю дочь и покончил с собой
14 июля, 15:37
 
ПроисшествияВолгоградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала