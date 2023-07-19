https://ria.ru/20230719/draka-1885029868.html

В Волгоградской области убили подростка во время драки

В Волгоградской области убили подростка во время драки - РИА Новости, 19.07.2023

В Волгоградской области убили подростка во время драки

Четырнадцатилетний подросток скончался в драке в городе Суровикино Волгоградской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:34

2023-07-19T12:34

2023-07-19T13:42

происшествия

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 19 июл — РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток скончался в драке в городе Суровикино Волгоградской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале. По данным ведомства, накануне вечером он подрался с 18-летним местным жителем."Последний ударил подростка в область грудной клетки. От полученной в результате удара травмы мальчик скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении прокуратуры.Подозреваемый задержан, следователи выясняют обстоятельства происшедшего.

https://ria.ru/20230714/pushkino-1884231046.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область