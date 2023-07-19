https://ria.ru/20230719/dopvyplaty-1885130346.html

Полицейские в ЯНАО получат допвыплаты

Полицейские в ЯНАО получат допвыплаты - РИА Новости, 19.07.2023

Полицейские в ЯНАО получат допвыплаты

Полицейские, обеспечивающие общественный порядок в ЯНАО, получат дополнительные выплаты, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:26

2023-07-19T17:26

2023-07-19T17:26

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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САЛЕХАРД, 19 июл - РИА Новости. Полицейские, обеспечивающие общественный порядок в ЯНАО, получат дополнительные выплаты, сообщает пресс-служба правительства региона. Мера поддержки введена по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. "Сотрудники полиции, зарплата которых не больше трех прожиточных минимумов, будут получать ежемесячную дополнительную выплату в размере 15 тысяч рублей. Участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних, работающим в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, будут доплачивать по 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Деньги будут назначены автоматически, никаких заявлений писать не нужно. Обе выплаты будут рассчитываться исходя из фактически отработанного времени в месяце, предшествующему перечислению. Мера поддержки начинает работать с 1 сентября. Первые выплаты поступят на карты уже в октябре. "Безопасность – один из главных приоритетов нашей работы в регионе. Понимаю, какие вызовы сегодня стоят перед нашей страной, и очень важно, чтобы Ямал оставался одной из самых безопасных и спокойных территорий. Для обеспечения правопорядка применяем современные подходы, например, используем камеры видеонаблюдения, и это дает эффект. Но в конечном итоге за безопасность отвечают люди – сотрудники правоохранительных органов. Наша поддержка, в первую очередь, направлена на тех, кто непосредственно обеспечивает общественный порядок, патрулирует улицы ямальских городов и поселков", - приводятся в сообщении слова главы региона. Кроме того, в конце года состоится первый региональный конкурс профмастерства. Жюри будет оценивать специалистов, которые работают в уголовном розыске, подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции, предварительном следствии и дознании, ДПС, ППС, а также участковых. Оценят результаты работы специалистов по итогам первого полугодия. Далее конкурс будет проходить раз в полгода. Премия за призовые места – 250, 150 и 50 тысяч рублей соответственно в каждой номинации, уточняют власти.

https://ria.ru/20230704/samburg-1882201150.html

ямал

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий артюхов, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)