https://ria.ru/20230719/byudzhet-1885008700.html
Правительство одобрило сокращение незащищенных расходов бюджета, пишут СМИ
Правительство одобрило сокращение незащищенных расходов бюджета, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2023
Правительство одобрило сокращение незащищенных расходов бюджета, пишут СМИ
Правительство России поддержало предложение Минфина о сокращении в 2024 году так называемых незащищенных расходов бюджета на 10%, пишет газета "Ведомости" со... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:12
2023-07-19T11:12
2023-07-19T11:12
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство России поддержало предложение Минфина о сокращении в 2024 году так называемых незащищенных расходов бюджета на 10%, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на ряд источников. "В правительстве одобрили предложение Минфина сократить на 10% расходы бюджета 2024 г. по так называемым незащищенным статьям. Об этом "Ведомостям" рассказал близкий к кабмину источник, информацию подтвердил федеральный чиновник. Решение приняла правкомиссия по бюджетным проектировкам. По словам первого собеседника, общая сумма секвестра будет сравнительно небольшой относительно общей величины трат – около 450 млрд руб", - говорится в статье. В Бюджетном кодексе нет разделения на защищенные и незащищенные расходы, хотя этот термин употребляется довольно часто, в том числе в официальных документах, отмечает газета. Как правило, под первой группой понимают траты, которые не подлежат секвестру ни при каких обстоятельствах - прежде всего это социальные обязательства бюджета и частично военные расходы. К незащищенным относят все остальные. Как пояснил изданию близкий к правительству источник, в данном случае под незащищенными подразумевались в основном расходы, за которыми не было финансовых обоснований с соответствующими расчетами. Представитель Минфина сообщил газете, что итоговая сумма оптимизации пока не определена. Решение о том, какие статьи расходов будут сокращены и насколько существенно, субъекты бюджетного планирования примут самостоятельно совместно с курирующими вице-премьерами. Оптимизация не коснется расходов бюджета на социальную сферу, выплату зарплат бюджетникам, межбюджетные трансферты и другие защищенные статьи, подчеркнул представитель Минфина. Сокращение расходов проводилось и в прошлом году, перераспределенные средства пойдут на финансирование приоритетных затрат государства, напомнил собеседник газеты. Общий объем расходов бюджета будет определяться согласно бюджетному правилу, резюмировал представитель министерства. В пресс-службе правительства на запрос издания не ответили. Министр финансов Антон Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам 29 июня предложил провести "фронтальное сокращение" госрасходов в бюджете следующего года, отмечает газета. Министр предлагал ведомствам урезать траты на 10% - речь шла о так называемых незащищенных расходах бюджета. При этом высвободившиеся средства предлагалось перераспределить. По словам источников газеты, такую необходимость Силуанов объяснял растущим разрывом между расходами и доходами. Ранее он отмечал, что не видит серьезных рисков для исполнения обязательств государства в 2023 году, а для обеспечения сбалансированности бюджета 2024–2026 годов Минфин совместно с правительством "отрабатывает задачи по мобилизации ресурсов".
https://ria.ru/20230718/dolg-1884726379.html
https://ria.ru/20230628/nalogi-1880813256.html
https://ria.ru/20230708/stavka-1882939174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Правительство одобрило сокращение незащищенных расходов бюджета, пишут СМИ
"Ведомости": правительство одобрило сокращение незащищенных расходов бюджета в 2024 году
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Правительство России поддержало предложение Минфина о сокращении в 2024 году так называемых незащищенных расходов бюджета на 10%, пишет газета "Ведомости
" со ссылкой на ряд источников.
«
"В правительстве одобрили предложение Минфина сократить на 10% расходы бюджета 2024 г. по так называемым незащищенным статьям. Об этом "Ведомостям" рассказал близкий к кабмину источник, информацию подтвердил федеральный чиновник. Решение приняла правкомиссия по бюджетным проектировкам. По словам первого собеседника, общая сумма секвестра будет сравнительно небольшой относительно общей величины трат – около 450 млрд руб", - говорится в статье.
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В Бюджетном кодексе нет разделения на защищенные и незащищенные расходы, хотя этот термин употребляется довольно часто, в том числе в официальных документах, отмечает газета. Как правило, под первой группой понимают траты, которые не подлежат секвестру ни при каких обстоятельствах - прежде всего это социальные обязательства бюджета и частично военные расходы. К незащищенным относят все остальные. Как пояснил изданию близкий к правительству источник, в данном случае под незащищенными подразумевались в основном расходы, за которыми не было финансовых обоснований с соответствующими расчетами.
Представитель Минфина сообщил газете, что итоговая сумма оптимизации пока не определена. Решение о том, какие статьи расходов будут сокращены и насколько существенно, субъекты бюджетного планирования примут самостоятельно совместно с курирующими вице-премьерами. Оптимизация не коснется расходов бюджета на социальную сферу, выплату зарплат бюджетникам, межбюджетные трансферты и другие защищенные статьи, подчеркнул представитель Минфина.
Сокращение расходов проводилось и в прошлом году, перераспределенные средства пойдут на финансирование приоритетных затрат государства, напомнил собеседник газеты. Общий объем расходов бюджета будет определяться согласно бюджетному правилу, резюмировал представитель министерства. В пресс-службе правительства на запрос издания не ответили.
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Министр финансов Антон Силуанов
на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам 29 июня предложил провести "фронтальное сокращение" госрасходов в бюджете следующего года, отмечает газета. Министр предлагал ведомствам урезать траты на 10% - речь шла о так называемых незащищенных расходах бюджета. При этом высвободившиеся средства предлагалось перераспределить. По словам источников газеты, такую необходимость Силуанов объяснял растущим разрывом между расходами и доходами.
Ранее он отмечал, что не видит серьезных рисков для исполнения обязательств государства в 2023 году, а для обеспечения сбалансированности бюджета 2024–2026 годов Минфин совместно с правительством "отрабатывает задачи по мобилизации ресурсов".
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