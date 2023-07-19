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Великобритания обновит ядерный арсенал
Великобритания обновит ядерный арсенал - РИА Новости, 19.07.2023
Великобритания обновит ядерный арсенал
Британия собирается заменить ядерные боеголовки в рамках модернизации ядерных вооружений, говорится в обновленном докладе министерства обороны страны. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:00
2023-07-19T10:00
2023-07-19T10:15
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великобритания
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Британия собирается заменить ядерные боеголовки в рамках модернизации ядерных вооружений, говорится в обновленном докладе министерства обороны страны. В документе указывается, что программа по замене устаревающих атомных подводных лодок на подлодки типа Dreadnought ("Дредноут") до сих пор действует. "Чтобы гарантировать, что мы поддерживаем эффективное сдерживание на протяжении введения в эксплуатацию (подлодок) типа Dreadnought, мы также заменим наши существующие ядерные боеголовки", - говорится в докладе. Отмечается, что и подлодки, и новые боеголовки проектируются и производятся в Соединенном Королевстве.
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в мире, великобритания
Великобритания обновит ядерный арсенал
Минобороны: Британия заменит ядерные боеголовки в рамках модернизации ядерных вооружений