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Великобритания обновит ядерный арсенал - РИА Новости, 19.07.2023
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10:00 19.07.2023 (обновлено: 10:15 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/boegolovki-1884996434.html
Великобритания обновит ядерный арсенал
Великобритания обновит ядерный арсенал - РИА Новости, 19.07.2023
Великобритания обновит ядерный арсенал
Британия собирается заменить ядерные боеголовки в рамках модернизации ядерных вооружений, говорится в обновленном докладе министерства обороны страны. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:00
2023-07-19T10:15
в мире
великобритания
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Британия собирается заменить ядерные боеголовки в рамках модернизации ядерных вооружений, говорится в обновленном докладе министерства обороны страны. В документе указывается, что программа по замене устаревающих атомных подводных лодок на подлодки типа Dreadnought ("Дредноут") до сих пор действует. "Чтобы гарантировать, что мы поддерживаем эффективное сдерживание на протяжении введения в эксплуатацию (подлодок) типа Dreadnought, мы также заменим наши существующие ядерные боеголовки", - говорится в докладе. Отмечается, что и подлодки, и новые боеголовки проектируются и производятся в Соединенном Королевстве.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Великобритания обновит ядерный арсенал

Минобороны: Британия заменит ядерные боеголовки в рамках модернизации ядерных вооружений

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Британия собирается заменить ядерные боеголовки в рамках модернизации ядерных вооружений, говорится в обновленном докладе министерства обороны страны.
В документе указывается, что программа по замене устаревающих атомных подводных лодок на подлодки типа Dreadnought ("Дредноут") до сих пор действует.
«
"Чтобы гарантировать, что мы поддерживаем эффективное сдерживание на протяжении введения в эксплуатацию (подлодок) типа Dreadnought, мы также заменим наши существующие ядерные боеголовки", - говорится в докладе.
Отмечается, что и подлодки, и новые боеголовки проектируются и производятся в Соединенном Королевстве.
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