https://ria.ru/20230719/blinovskaya-1885022605.html

Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом

Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом - РИА Новости, 19.07.2023

Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом

Мосгорсуд отказался выпускать из-под домашнего ареста блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, сообщили РИА... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:07

2023-07-19T12:07

2023-07-19T13:00

происшествия

россия

елена блиновская

московский городской суд

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мосгорсуд отказался выпускать из-под домашнего ареста блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, сообщили РИА Новости в суде. "Суд оставил в силе решение районного суда о продлении срока ареста", - сказали в инстанции. Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. По словам адвоката, она уже возместила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает всё, чтобы заплатить остальное. Между тем накануне руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила РИА Новости, что ведомство просит взыскать с Блиновской 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ. Кроме того, в рамках обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысяч долларов наличными, 50 банковских счетов. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.

https://ria.ru/20230516/blogery-1871959954.html

https://ria.ru/20230504/blinovskaya-1869748332.html

https://ria.ru/20230714/lerchek-1884226495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, елена блиновская, московский городской суд