https://ria.ru/20230719/bilayn-1885001350.html

На финале Суперкубка вышка билайна дала скачать в 16 раз больше трафика

На финале Суперкубка вышка билайна дала скачать в 16 раз больше трафика - РИА Новости, 19.07.2023

На финале Суперкубка вышка билайна дала скачать в 16 раз больше трафика

Во время матча за Суперкубок России 15 июля на стадионе "Ак Барс Арена" через базовую станцию билайна прошло в 16 раз больше мобильных данных, чем в среднем... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:00

2023-07-19T11:00

2023-07-19T11:15

казань

мобильная связь

билайн

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Во время матча за Суперкубок России 15 июля на стадионе "Ак Барс Арена" через базовую станцию билайна прошло в 16 раз больше мобильных данных, чем в среднем проходит через обычную вышку связи в Казани, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Данная базовая станция является рекордсменом по количеству оборудования связи. Она состоит из 110 антенн, что делает ее самой масштабной в Татарстане.По данным билайна, наиболее интернет-активными болельщики были перед началом игры. Пиковой рост мобильного трафика зафиксирован с 16:00 до стартового свистка. На протяжении всего матча, вплоть до 19:00, этот показатель держался на стабильно высоком уровне. Это значит, что зрители активно делились своими впечатлениями онлайн. Больше всего пользователи отдавали предпочтение голосовым вызовам с 19:00 до 20:00, когда был определен обладатель Суперкубка России и прошла церемония награждения.Как отметили в пресс-службе, для обеспечения работы мобильных сервисов у всех болельщиков и гостей "Ак Барс Арены" билайн построил специальную телекоммуникационную инфраструктуру. Емкость базовой станции на стадионе в десятки раз превышает возможности типовых объектов сотовой связи. Большая часть секторов базовой станции установлена на трибунах, некоторые выносные секторы обеспечивают связь в подтрибунных помещениях и на входных группах, чтобы зрители комфортно пользовались мобильными сервисами в любой точке арены. Достигать высокие скорости загрузки и передачи данных в сети билайн на стадионе позволяет технология Carrier Aggrеgation. Она объединяет сразу несколько LTE-диапазонов, что расширяет и улучшает пропускную способность сети. Такое решение билайн активировал на всех стадионах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. А для того, чтобы связь была во всех уголках спортивного объекта – в каждом секторе и на каждом зрительском месте – технические специалисты оператора использовали систему DAS, так называемую пассивную антенную распределительную систему. Она обеспечивает покрытие мобильной сетью даже самых закрытых участков здания.По данным пресс-службы, благодаря этим технологиям зрители во время матча и при полных трибунах могут активно общаться в мессенджерах и соцсетях, мгновенно получать информацию о результатах других игр в спортивных стриминговых платформах."Казань после универсиады-2013 и игр чемпионата мира по футболу приобрела огромное спортивное наследие – новейший стадион и опыт проведения крупных соревнований. И выбор столицы Татарстана как города проведения матча за Суперкубок России подтверждает уверенность в том, что еще одно событие пройдет на высоком уровне. Конечно, ни одна такая игра не проходит без эмоциональных видеосообщений и прямых трансляций самых захватывающих моментов, поэтому особое внимание мы уделяем стандарту LTE", - сказал директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев, его слова приводит пресс-служба мобильного оператора.Он добавил, что совсем недавно на базовой станции, обслуживающей стадион "Ак Барс Арену", специалисты провели рефарминг, перераспределили больше частот в пользу 4G.

казань

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, мобильная связь, билайн