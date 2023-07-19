https://ria.ru/20230719/bespilotnik-1885106135.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 19.07.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
Система противовоздушной обороны сработала в Валуйском округе Белгородской области, сбит беспилотный летательный аппарат на подлете к городу, сообщил губернатор РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:28
2023-07-19T16:28
2023-07-19T16:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Валуйском округе Белгородской области, сбит беспилотный летательный аппарат на подлете к городу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА на подлете к городу", - написал Гладков. Он добавил, что последствия на земле уточняют оперативные службы.
https://ria.ru/20230718/pvo-1884835791.html
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгородской области сбили беспилотник
Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбитом силами ПВО дроне в Валуйском округе