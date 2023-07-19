https://ria.ru/20230719/bespilotnik-1885106135.html

В Белгородской области сбили беспилотник

В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 19.07.2023

В Белгородской области сбили беспилотник

Система противовоздушной обороны сработала в Валуйском округе Белгородской области, сбит беспилотный летательный аппарат на подлете к городу, сообщил губернатор РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:28

2023-07-19T16:28

2023-07-19T16:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_cad9e4c0573886e90841ad962c75faec.jpg

БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Валуйском округе Белгородской области, сбит беспилотный летательный аппарат на подлете к городу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА на подлете к городу", - написал Гладков. Он добавил, что последствия на земле уточняют оперативные службы.

https://ria.ru/20230718/pvo-1884835791.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, безопасность