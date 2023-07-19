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В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/bespilotnik-1885106135.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 19.07.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
Система противовоздушной обороны сработала в Валуйском округе Белгородской области, сбит беспилотный летательный аппарат на подлете к городу, сообщил губернатор РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:28
2023-07-19T16:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Валуйском округе Белгородской области, сбит беспилотный летательный аппарат на подлете к городу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА на подлете к городу", - написал Гладков. Он добавил, что последствия на земле уточняют оперативные службы.
https://ria.ru/20230718/pvo-1884835791.html
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгородской области сбили беспилотник

Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбитом силами ПВО дроне в Валуйском округе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Валуйском округе Белгородской области, сбит беспилотный летательный аппарат на подлете к городу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА на подлете к городу", - написал Гладков.
Он добавил, что последствия на земле уточняют оперативные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковБезопасность
 
 
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