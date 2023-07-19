https://ria.ru/20230719/bankomat-1885031607.html

Неизвестные повредили банкомат в отделении Сбербанка в Петербурге

Неизвестные повредили банкомат в отделении Сбербанка в Петербурге - РИА Новости, 19.07.2023

Неизвестные повредили банкомат в отделении Сбербанка в Петербурге

Неизвестные повредили банкомат в банковском отделении в городе Колпино в Санкт-Петербурге, полиция проводит проверку, сообщил региональный главк МВД РФ... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:38

2023-07-19T12:38

2023-07-19T12:38

происшествия

санкт-петербург

сбербанк россии

колпино

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Неизвестные повредили банкомат в банковском отделении в городе Колпино в Санкт-Петербурге, полиция проводит проверку, сообщил региональный главк МВД РФ. Объектом нападения стал банкомат Сбербанка, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе финансовой организации. Как информирует ведомство, информация о повреждении банкомата в банковском отделении на бульваре Трудящихся в Колпино поступила в полицию около 3 часов ночи в среду. "Полиция проводит проверку по факту повреждения банкомата в филиале финансового учреждения… Приняты меры к розыску и задержанию причастных к данному инциденту", - говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в полиции. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного банка Сбербанка РФ, объектом внимания злоумышленников стал банкомат этой финансовой организации. Похитить деньги из банкомата не удалось. "Неизвестный совершил безуспешную попытку взлома банкомата, в результате денежные средства похищены не были, пострадавших нет. Банк оказывает активное содействие правоохранительным органам в поиске преступника", - говорится в ответе банка на запрос РИА Новости. Как отмечается, после инцидента офис временно не работает, клиенты Сбербанка могут обратиться в его другие отделения в Колпино. В банке подчеркнули, что все его банкоматы надежно защищены, а сам Сбербанк ведет успешную системную работу по борьбе с такими преступлениями. "В результате количество попыток нападений на банкоматы значительно снизилось, а преступники все реже добиваются своей цели. Так, с начала года ни один преступник не смог похитить средства из банкоматов "Сбера". Все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации", - заключили в кредитной организации.

https://ria.ru/20230118/olegi-1845736892.html

https://ria.ru/20230517/bankomat-1872370410.html

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происшествия, санкт-петербург, сбербанк россии, колпино