Рейтинг@Mail.ru
Экскурсионные автобусы в Крым будут ходить по сухопутному коридору - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:08 19.07.2023 (обновлено: 12:30 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/avtobusy-1885022899.html
Экскурсионные автобусы в Крым будут ходить по сухопутному коридору
Экскурсионные автобусы в Крым будут ходить по сухопутному коридору - РИА Новости, 19.07.2023
Экскурсионные автобусы в Крым будут ходить по сухопутному коридору
Экскурсионные автобусы в Крым и обратно будут ходить по сухопутному коридору через новые регионы, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:08
2023-07-19T12:30
чп на крымском мосту
следственный комитет россии (ск рф)
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
республика крым
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845941480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ba67296b986bea60c0a960e4c3136b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Экскурсионные автобусы в Крым и обратно будут ходить по сухопутному коридору через новые регионы, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики. "Экскурсионные автобусы в Крым и из Крыма отправляются по альтернативному сухопутному пути через новые регионы", - говорится в сообщении. По данным минтранса, через Керченскую паромную переправу переправляются только рейсовые автобусы. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений. В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. При этом крымчанам и гостям полуострова также рекомендовано пользоваться для поездок альтернативным сухопутным коридором, который проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20230718/turisty-1884808510.html
https://ria.ru/20230717/krym-1884593676.html
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845941480_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d84df7251e01954c5187a77e065e1ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чп на крымском мосту, следственный комитет россии (ск рф), херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, республика крым, новости - туризм
ЧП на Крымском мосту, Следственный комитет России (СК РФ), Херсонская область , Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Республика Крым, Туризм, Новости - Туризм
Экскурсионные автобусы в Крым будут ходить по сухопутному коридору

Экскурсионные автобусы в Крым будут ходить по сухопутному коридору через новые регионы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крым. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Экскурсионные автобусы в Крым и обратно будут ходить по сухопутному коридору через новые регионы, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.
"Экскурсионные автобусы в Крым и из Крыма отправляются по альтернативному сухопутному пути через новые регионы", - говорится в сообщении.
Девушка с телефоном в руке - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
В Ростовской области открыли горячую линию для туристов из Крыма
Вчера, 11:09
По данным минтранса, через Керченскую паромную переправу переправляются только рейсовые автобусы.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений.
В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. При этом крымчанам и гостям полуострова также рекомендовано пользоваться для поездок альтернативным сухопутным коридором, который проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
Отдыхающие на набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
В Кремле ответили на вопрос о безопасности туризма в Крыму
17 июля, 12:24
 
ТуризмЧП на Крымском мостуСледственный комитет России (СК РФ)Херсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаРеспублика КрымНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала