https://ria.ru/20230719/avtobusy-1885022899.html

Экскурсионные автобусы в Крым будут ходить по сухопутному коридору

Экскурсионные автобусы в Крым будут ходить по сухопутному коридору - РИА Новости, 19.07.2023

Экскурсионные автобусы в Крым будут ходить по сухопутному коридору

Экскурсионные автобусы в Крым и обратно будут ходить по сухопутному коридору через новые регионы, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:08

2023-07-19T12:08

2023-07-19T12:30

чп на крымском мосту

следственный комитет россии (ск рф)

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

республика крым

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845941480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ba67296b986bea60c0a960e4c3136b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Экскурсионные автобусы в Крым и обратно будут ходить по сухопутному коридору через новые регионы, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики. "Экскурсионные автобусы в Крым и из Крыма отправляются по альтернативному сухопутному пути через новые регионы", - говорится в сообщении. По данным минтранса, через Керченскую паромную переправу переправляются только рейсовые автобусы. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений. В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. При этом крымчанам и гостям полуострова также рекомендовано пользоваться для поездок альтернативным сухопутным коридором, который проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

https://ria.ru/20230718/turisty-1884808510.html

https://ria.ru/20230717/krym-1884593676.html

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чп на крымском мосту, следственный комитет россии (ск рф), херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, республика крым, новости - туризм