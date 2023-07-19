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Экскурсионные автобусы в Крым будут ходить по сухопутному коридору
Экскурсионные автобусы в Крым будут ходить по сухопутному коридору - РИА Новости, 19.07.2023
Экскурсионные автобусы в Крым будут ходить по сухопутному коридору
Экскурсионные автобусы в Крым и обратно будут ходить по сухопутному коридору через новые регионы, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:08
2023-07-19T12:08
2023-07-19T12:30
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Экскурсионные автобусы в Крым и обратно будут ходить по сухопутному коридору через новые регионы, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики. "Экскурсионные автобусы в Крым и из Крыма отправляются по альтернативному сухопутному пути через новые регионы", - говорится в сообщении. По данным минтранса, через Керченскую паромную переправу переправляются только рейсовые автобусы. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений. В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. При этом крымчанам и гостям полуострова также рекомендовано пользоваться для поездок альтернативным сухопутным коридором, который проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20230718/turisty-1884808510.html
https://ria.ru/20230717/krym-1884593676.html
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чп на крымском мосту, следственный комитет россии (ск рф), херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, республика крым, новости - туризм
ЧП на Крымском мосту, Следственный комитет России (СК РФ), Херсонская область , Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Республика Крым, Туризм, Новости - Туризм
Экскурсионные автобусы в Крым будут ходить по сухопутному коридору
Экскурсионные автобусы в Крым будут ходить по сухопутному коридору через новые регионы