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Путин оценил производственные возможности авиапроизводителей - РИА Новости, 19.07.2023
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20:01 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/aviaproizvoditeli-1885160246.html
Путин оценил производственные возможности авиапроизводителей
Путин оценил производственные возможности авиапроизводителей - РИА Новости, 19.07.2023
Путин оценил производственные возможности авиапроизводителей
Российские авиапроизводители не могут в одночасье расширить производственные возможности, для этого потребуется время, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T20:01
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские авиапроизводители не могут в одночасье расширить производственные возможности, для этого потребуется время, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши производители авиационной техники, конечно, в одночасье не могут расширить свои производственные возможности. Это потребует определенного времени, даже не смотря на то, что заказ появился, увеличивается", - сказал Путин на совещании с правительством. Он отметил, что это связано с повышением тарифов и выразил надежду на то, что "эта задача тоже будет решена, и потребности в перевозках будут обеспечены".
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин оценил производственные возможности авиапроизводителей

Путин: авиапроизводители не могут в одночасье расширить мощности, для этого нужно время

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские авиапроизводители не могут в одночасье расширить производственные возможности, для этого потребуется время, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши производители авиационной техники, конечно, в одночасье не могут расширить свои производственные возможности. Это потребует определенного времени, даже не смотря на то, что заказ появился, увеличивается", - сказал Путин на совещании с правительством.
Он отметил, что это связано с повышением тарифов и выразил надежду на то, что "эта задача тоже будет решена, и потребности в перевозках будут обеспечены".
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