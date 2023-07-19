https://ria.ru/20230719/aviaproizvoditeli-1885160246.html
Путин оценил производственные возможности авиапроизводителей
Путин оценил производственные возможности авиапроизводителей - РИА Новости, 19.07.2023
Путин оценил производственные возможности авиапроизводителей
Российские авиапроизводители не могут в одночасье расширить производственные возможности, для этого потребуется время, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T20:01
2023-07-19T20:01
2023-07-19T20:01
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские авиапроизводители не могут в одночасье расширить производственные возможности, для этого потребуется время, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши производители авиационной техники, конечно, в одночасье не могут расширить свои производственные возможности. Это потребует определенного времени, даже не смотря на то, что заказ появился, увеличивается", - сказал Путин на совещании с правительством. Он отметил, что это связано с повышением тарифов и выразил надежду на то, что "эта задача тоже будет решена, и потребности в перевозках будут обеспечены".
https://ria.ru/20230719/putin-1885158627.html
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россия, владимир путин
Путин оценил производственные возможности авиапроизводителей
Путин: авиапроизводители не могут в одночасье расширить мощности, для этого нужно время
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские авиапроизводители не могут в одночасье расширить производственные возможности, для этого потребуется время, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши производители авиационной техники, конечно, в одночасье не могут расширить свои производственные возможности. Это потребует определенного времени, даже не смотря на то, что заказ появился, увеличивается", - сказал Путин на совещании с правительством.
Он отметил, что это связано с повышением тарифов и выразил надежду на то, что "эта задача тоже будет решена, и потребности в перевозках будут обеспечены".
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