https://ria.ru/20230719/aviaproizvoditeli-1885160246.html

Путин оценил производственные возможности авиапроизводителей

Путин оценил производственные возможности авиапроизводителей - РИА Новости, 19.07.2023

Путин оценил производственные возможности авиапроизводителей

Российские авиапроизводители не могут в одночасье расширить производственные возможности, для этого потребуется время, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T20:01

2023-07-19T20:01

2023-07-19T20:01

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские авиапроизводители не могут в одночасье расширить производственные возможности, для этого потребуется время, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши производители авиационной техники, конечно, в одночасье не могут расширить свои производственные возможности. Это потребует определенного времени, даже не смотря на то, что заказ появился, увеличивается", - сказал Путин на совещании с правительством. Он отметил, что это связано с повышением тарифов и выразил надежду на то, что "эта задача тоже будет решена, и потребности в перевозках будут обеспечены".

https://ria.ru/20230719/putin-1885158627.html

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россия, владимир путин