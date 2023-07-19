https://ria.ru/20230719/artilleristy-1884975466.html

Минобороны показало видео уничтожения самоходки Krab под Красным Лиманом

Минобороны показало видео уничтожения самоходки Krab под Красным Лиманом - РИА Новости, 19.07.2023

Минобороны показало видео уничтожения самоходки Krab под Красным Лиманом

Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили польскую самоходную гаубицу Krab на Краснолиманском направлении, соответствующее видео Минобороны поступило РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T05:31

2023-07-19T05:31

2023-07-19T05:42

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ЛУГАНСК, 19 июл — РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили польскую самоходную гаубицу Krab на Краснолиманском направлении, соответствующее видео Минобороны поступило в распоряжение РИА Новости."Военнослужащие артиллерийского соединения ЦВО совместным огнем из двух 152-миллимертовых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 "Мста-С" уничтожили самоходную гаубицу Krab западного производства на Краснолиманском направлении" — сообщили агентству в оборонном ведомстве.В Минобороны добавили, что координаты местоположения цели поступили с беспилотника. После прибытия на огневую позицию, две САУ "Мста-С" перевели орудия из походного положения в боевое, навелись и получили подтверждение цели. Польский Krab скрывался в лесополосе. Его уничтожили двойным залпом.Как сообщили в ведомстве, расчеты САУ "Мста-С" артиллерийских подразделений ЦВО ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению различных целей и выполняют комплекс мероприятий контрбатарейной борьбы с артиллерией противника."Работаем на различные дальности — от восьми до 30 километров, поражаем как опорные пункты ВСУ, также легкую и тяжелобронированную технику", — рассказал старший офицер батареи с позывным "Воронеж".Офицер уточнил, что расчетам приходилось "работать", в частности, по гаубицам Krab и американским М777. Один из самых результативных примеров, по его словам, стало уничтожение трех танков за сутки.

https://ria.ru/20230719/lantset-1884974120.html

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россия, вооруженные силы украины, центральный военный округ, безопасность, вооруженные силы рф