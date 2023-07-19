https://ria.ru/20230719/agutin-1885134915.html

Отец Агутина ответил на слухи о своей госпитализации

Отец Агутина ответил на слухи о своей госпитализации - РИА Новости, 19.07.2023

Отец Агутина ответил на слухи о своей госпитализации

Отец Леонида Агутина Николай в интервью "360" ответил на слухи о своей госпитализации. Он сообщил, что обратился в больницу для проверки здоровья. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T18:21

2023-07-19T18:21

2023-07-19T18:21

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Отец Леонида Агутина Николай в интервью "360" ответил на слухи о своей госпитализации. Он сообщил, что обратился в больницу для проверки здоровья."Все хорошо у меня. Я на плановой госпитализации – проверить давление, туда-сюда. Через три дня, в пятницу, выхожу", – поделился композитор. Ранее в СМИ появилась информация, что Николай Агутин обратился в больницу с жалобами на боль в икроножных мышцах, бессонницу и повышенную утомляемость. После этого врачи якобы поставили ему диагноз стенокардия напряжения и оставили в лечебнице. Композитор ведет активный образ жизни и обычно не жалуется на здоровье. В 88 лет Агутин-старший занимается развитием собственной музыкальной академии. Несколько лет назад он участвовал в шоу "Голос. 60+", где его наставником был сын Леонид.

https://ria.ru/20230529/agutin-1874815535.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

леонид агутин, знаменитости, семья, здоровье, музыка