Рейтинг@Mail.ru
Отец Агутина ответил на слухи о своей госпитализации - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:21 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/agutin-1885134915.html
Отец Агутина ответил на слухи о своей госпитализации
Отец Агутина ответил на слухи о своей госпитализации - РИА Новости, 19.07.2023
Отец Агутина ответил на слухи о своей госпитализации
Отец Леонида Агутина Николай в интервью "360" ответил на слухи о своей госпитализации. Он сообщил, что обратился в больницу для проверки здоровья. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:21
2023-07-19T18:21
шоубиз
леонид агутин
знаменитости
семья
здоровье
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885134767_0:0:3328:1872_1920x0_80_0_0_fafcf8b9262e8b43aba78121ed57b16f.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Отец Леонида Агутина Николай в интервью "360" ответил на слухи о своей госпитализации. Он сообщил, что обратился в больницу для проверки здоровья."Все хорошо у меня. Я на плановой госпитализации – проверить давление, туда-сюда. Через три дня, в пятницу, выхожу", – поделился композитор. Ранее в СМИ появилась информация, что Николай Агутин обратился в больницу с жалобами на боль в икроножных мышцах, бессонницу и повышенную утомляемость. После этого врачи якобы поставили ему диагноз стенокардия напряжения и оставили в лечебнице. Композитор ведет активный образ жизни и обычно не жалуется на здоровье. В 88 лет Агутин-старший занимается развитием собственной музыкальной академии. Несколько лет назад он участвовал в шоу "Голос. 60+", где его наставником был сын Леонид.
https://ria.ru/20230529/agutin-1874815535.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885134767_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55a17c3f0b12714e3af6be3ea681f4a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонид агутин, знаменитости, семья, здоровье, музыка
Шоубиз, Леонид Агутин, Знаменитости, Семья, Здоровье, Музыка
Отец Агутина ответил на слухи о своей госпитализации

Отец Агутина объяснил, что обратился в больницу для проверки здоровья

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМеждународный музыкальный фестиваль "Жара". День второй
Международный музыкальный фестиваль Жара. День второй - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Отец Леонида Агутина Николай в интервью "360" ответил на слухи о своей госпитализации. Он сообщил, что обратился в больницу для проверки здоровья.
«
"Все хорошо у меня. Я на плановой госпитализации – проверить давление, туда-сюда. Через три дня, в пятницу, выхожу", – поделился композитор.
Ранее в СМИ появилась информация, что Николай Агутин обратился в больницу с жалобами на боль в икроножных мышцах, бессонницу и повышенную утомляемость. После этого врачи якобы поставили ему диагноз стенокардия напряжения и оставили в лечебнице.
Композитор ведет активный образ жизни и обычно не жалуется на здоровье. В 88 лет Агутин-старший занимается развитием собственной музыкальной академии. Несколько лет назад он участвовал в шоу "Голос. 60+", где его наставником был сын Леонид.
Елизавета Варум - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Дочь Агутина и Варум купила квартиру в США после работы в ресторане
29 мая, 14:00
 
ШоубизЛеонид АгутинЗнаменитостиСемьяЗдоровьеМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала