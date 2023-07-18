https://ria.ru/20230718/yaponiya-1884771331.html

Япония осудила решение России о выходе из зерновой сделки

Япония осудила решение России о выходе из зерновой сделки - РИА Новости, 18.07.2023

Япония осудила решение России о выходе из зерновой сделки

Правительство Японии выступило с осуждением России за ее решение не продлевать участие в зерновой сделке, возлагает всю ответственность на Москву за любые... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T05:31

2023-07-18T05:31

2023-07-18T05:31

россия

япония

зерновая сделка

в мире

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ТОКИО, 18 июл – РИА Новости. Правительство Японии выступило с осуждением России за ее решение не продлевать участие в зерновой сделке, возлагает всю ответственность на Москву за любые негативные последствия по продовольственной безопасности в мире и призывает к скорейшему возвращению к данному формату. "17 июля Россия, несмотря на усердные попытки переговоров со стороны ООН и Турции, в одностороннем порядке прекратила ее участие в черноморской зерновой инициативе, которая позволяла экспортировать зерно с Украины по Черному морю в рамках соглашения между ООН, Турцией, Украиной и РФ. Япония сожалеет о сложившейся ситуации и осуждает Россию за прекращение ее участия. Вся ответственность за возможные негативные эффекты от данного решения будут лежать на России", - говорится в пресс-релизе японского МИД. В документе также подчеркивается, что Япония "при сотрудничестве со странами "большой семерки" и международного сообщества продолжит решительно призывать Россию вернуться к этому международному формату и возобновить экспорт зерна с Украины". "Япония будет продолжать внимательно отслеживать возможные последствия от решения России на мировые поставки продовольствия с целью предотвращения негативного эффекта от данного решения на самые уязвимые слои населения, в частности распространения голода в развивающихся странах", - отмечается в пресс-релизе. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230718/zerno-1884765084.html

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россия, япония, зерновая сделка, в мире