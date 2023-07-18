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Орбан сообщил, что Латинская Америка поддержала призыв к миру на Украине - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/ukraina-1884885665.html
Орбан сообщил, что Латинская Америка поддержала призыв к миру на Украине
Орбан сообщил, что Латинская Америка поддержала призыв к миру на Украине - РИА Новости, 18.07.2023
Орбан сообщил, что Латинская Америка поддержала призыв к миру на Украине
Страны Латинской Америки на саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) поддержали позицию Венгрии с призывом к мирному... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:48
2023-07-18T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
латинская америка
виктор орбан
украина
венгрия
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Страны Латинской Америки на саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) поддержали позицию Венгрии с призывом к мирному урегулированию на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Саммит ЕС-Латинская Америка: с мирового большинства довольно войны. Сегодня мы опять выступили за немедленное прекращение огня и мир, и в этом к нам присоединились лидеры Латинской Америки!" - написал Орбан в соцсети.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
https://ria.ru/20230716/ukraina-1884475595.html
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в мире, латинская америка, виктор орбан, украина, венгрия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Латинская Америка, Виктор Орбан, Украина, Венгрия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Орбан сообщил, что Латинская Америка поддержала призыв к миру на Украине

Орбан: страны Латинской Америки поддерживают Венгрию в призыве к урегулированию на Украине

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Страны Латинской Америки на саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) поддержали позицию Венгрии с призывом к мирному урегулированию на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Саммит ЕС-Латинская Америка: с мирового большинства довольно войны. Сегодня мы опять выступили за немедленное прекращение огня и мир, и в этом к нам присоединились лидеры Латинской Америки!" - написал Орбан в соцсети.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
В Венгрии заявили о перемене настроений в НАТО насчет конфликта на Украине
16 июля, 17:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛатинская АмерикаВиктор ОрбанУкраинаВенгрияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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