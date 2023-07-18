https://ria.ru/20230718/ukraina-1884885665.html

Орбан сообщил, что Латинская Америка поддержала призыв к миру на Украине

Орбан сообщил, что Латинская Америка поддержала призыв к миру на Украине - РИА Новости, 18.07.2023

Орбан сообщил, что Латинская Америка поддержала призыв к миру на Украине

Страны Латинской Америки на саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) поддержали позицию Венгрии с призывом к мирному... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:48

2023-07-18T15:48

2023-07-18T15:48

специальная военная операция на украине

в мире

латинская америка

виктор орбан

украина

венгрия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_68:185:1735:1123_1920x0_80_0_0_819acc7fdb289fbd295c1ae5b101a7aa.jpg

БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Страны Латинской Америки на саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) поддержали позицию Венгрии с призывом к мирному урегулированию на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Саммит ЕС-Латинская Америка: с мирового большинства довольно войны. Сегодня мы опять выступили за немедленное прекращение огня и мир, и в этом к нам присоединились лидеры Латинской Америки!" - написал Орбан в соцсети.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.

https://ria.ru/20230716/ukraina-1884475595.html

латинская америка

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, латинская америка, виктор орбан, украина, венгрия, ситуация в днр и лнр