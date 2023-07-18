https://ria.ru/20230718/terakt-1884808648.html

Захарова прокомментировала заявление США о теракте на Крымском мосту

Захарова прокомментировала заявление США о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023

Захарова прокомментировала заявление США о теракте на Крымском мосту

Белый дом проводит водораздел между своими поставками вооружений Киеву и совершаемыми им терактами, можно констатировать, что Владимир Зеленский стал для Запада РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:09

2023-07-18T11:09

2023-07-18T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

мария захарова

чп на крымском мосту

владимир зеленский

сша

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Белый дом проводит водораздел между своими поставками вооружений Киеву и совершаемыми им терактами, можно констатировать, что Владимир Зеленский стал для Запада токсичен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. "Белый дом публично открестился от терактов, совершенных киевским режимом, проведя водораздел между поставками вооружений и терактами. Это, конечно, всё очередная манипуляция. Но важно другое - Зеленский стал для Запада токсичен", - написала Захарова. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция американских властей, по которой Вашингтон не поощряет и не дает Украине возможности наносить удары по территории России, не относится к террористической атаке по Крымскому мосту. По его словам, "мы не поощряем и не даем возможности наносить удары по России", США лишь пытаются обеспечить Киеву "возможность защищать свою территорию". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решает, как вести военные действия. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании. В ночь на вторник вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что движение по мосту восстановилось в реверсивном режиме. Как убедился корреспондент РИА Новости, машины больший отрезок проезжают по двум полосам, в реверсивном режиме едут лишь у разрушенного участка.

https://ria.ru/20230718/terakt-1884793541.html

сша

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в мире, мария захарова, чп на крымском мосту, владимир зеленский, сша