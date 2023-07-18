https://ria.ru/20230718/sertifikat-1884918608.html

РЭЦ: крупнейший производитель обоев получил сертификат "Сделано в России"

РЭЦ: крупнейший производитель обоев получил сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 19.07.2023

РЭЦ: крупнейший производитель обоев получил сертификат "Сделано в России"

Подмосковная фабрика "Палитра" получила сертификат "Сделано в России", таким образом компания решила еще раз подтвердить качество своей продукции, в том числе... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-18T17:50

2023-07-18T17:50

2023-07-19T08:35

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

ближний восток

средняя азия

технологии

экономика

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Подмосковная фабрика "Палитра" получила сертификат "Сделано в России", таким образом компания решила еще раз подтвердить качество своей продукции, в том числе за пределами России, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."В этом году "Палитра", у которой уже есть и российские, и международные сертификаты качества, решила получить сертификат "Сделано в России", который по специальной системе сертификации выдает Российский экспортный центр", - сообщили в РЭЦ."Сертификат Made in Russia отмечает фабрику "Палитра" как добросовестного производителя обоев и надежного поставщика качественной продукции. Мы первые запустили производство виниловых обоев в России и первые на нашем рынке получили сертификат Made in Russia, что обязывает нас показывать приверженность качеству и высоким стандартам управления. Производство качественной продукции - это показатель нашего уважительного отношения и к партнерам, которые реализуют продукцию фабрики, и к покупателям, которые выбирают для себя качественные и модные виниловые обои", - сказал генеральный директор компании Федор Орел.Как отметили в компании, сертификат "Сделано в России" стал отличным способом еще раз убедить людей, которые привыкли ко всему зарубежному, что российский продукт выпускается на уровне и даже выше европейских и азиатских аналогов. Тем более что на рынках Средней Азии так же, как и в России, появляется все больше продукции с китайского рынка с минимальными требованиями к стандартам качества."Сертификат распространяется на всю продукцию фабрики "Палитра", в том числе и на обои, которые произведены с применением инновационных технологий: прокрашенный в массе винил, тотально-матовое покрытие Top Velvet, двусторонний малярный флизелин ProFliz, светящиеся в темноте обои, а также флизелиновые обои с художественной техникой нанесения декора Mixdecor", - уточнили в РЭЦ.Отмечается, что значок сертификата "Сделано в России" будет размещаться на этикетках рулонов обоев, коробках, рекламных буклетах и фирменном оборудовании. "Поэтому трехцветную "птичку" увидят покупатели всех стран, куда будет экспортироваться продукция фабрики "Палитра". Это сотни миллионов точек контакта с потребителями ежегодно", - подчеркнули в РЭЦ.Обойная фабрика "Палитра" - крупнейшее и первое в России предприятие по производству виниловых обоев, которое работает в подмосковной Балашихе с 2002 года. По информации компании, на данный момент обои "Палитра" есть в каждой шестой квартире России. На экспорт компания вышла в 2004 году, в страны СНГ. С 2005 года "Палитра" стала осваивать рынки Ближнего Востока, Азии и Западной Европы, а сейчас фабрика активно расширяет международные связи на Ближнем Востоке: продукцией интересуются представители Ирака, Ирана и Индии. В итоге за последние 10 лет работы компания увеличила свою долю экспорта почти в 2 раза: с 17% в 2012 году до 30% в 2022 году и отправляет продукцию более чем в 20 стран мира.

https://ria.ru/20230717/pomosch-1884719584.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, ближний восток, средняя азия, технологии, экономика