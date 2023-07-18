Молдавия осудила выход России из зерновой сделки
Глава МИД Молдавии Попеску осудил выход России из зерновой сделки
© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 июл – РИА Новости. Глава МИД Молдавии Нику Попеску в своем Twitter выступил во вторник с осуждением России за ее решение не продлевать участие в зерновой сделке.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.
"Молдавия решительно осуждает односторонний выход России из Черноморской зерновой инициативы, пренебрегая неустанными усилиями ООН и Турции. Вчерашняя бомбардировка Одесской области, включая порт, раскрывает российскую тактику шантажа, лишая продовольствия тех, кто в нем больше всего нуждается", – написал молдавский министр.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.