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Молдавия осудила выход России из зерновой сделки - РИА Новости, 18.07.2023
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15:53 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884886504.html
Молдавия осудила выход России из зерновой сделки
Молдавия осудила выход России из зерновой сделки - РИА Новости, 18.07.2023
Молдавия осудила выход России из зерновой сделки
Глава МИД Молдавии Нику Попеску в своем Twitter выступил во вторник с осуждением России за ее решение не продлевать участие в зерновой сделке. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:53
2023-07-18T15:53
россия
турция
молдавия
оон
зерновая сделка
владимир путин
дмитрий песков
россельхозбанк
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КИШИНЕВ, 18 июл – РИА Новости. Глава МИД Молдавии Нику Попеску в своем Twitter выступил во вторник с осуждением России за ее решение не продлевать участие в зерновой сделке. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. "Молдавия решительно осуждает односторонний выход России из Черноморской зерновой инициативы, пренебрегая неустанными усилиями ООН и Турции. Вчерашняя бомбардировка Одесской области, включая порт, раскрывает российскую тактику шантажа, лишая продовольствия тех, кто в нем больше всего нуждается", – написал молдавский министр. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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россия, турция, молдавия, оон, зерновая сделка, владимир путин, дмитрий песков, россельхозбанк, в мире
Россия, Турция, Молдавия, ООН, Зерновая сделка, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россельхозбанк, В мире
Молдавия осудила выход России из зерновой сделки

Глава МИД Молдавии Попеску осудил выход России из зерновой сделки

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 июл – РИА Новости. Глава МИД Молдавии Нику Попеску в своем Twitter выступил во вторник с осуждением России за ее решение не продлевать участие в зерновой сделке.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.
"Молдавия решительно осуждает односторонний выход России из Черноморской зерновой инициативы, пренебрегая неустанными усилиями ООН и Турции. Вчерашняя бомбардировка Одесской области, включая порт, раскрывает российскую тактику шантажа, лишая продовольствия тех, кто в нем больше всего нуждается", – написал молдавский министр.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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РоссияТурцияМолдавияООНЗерновая сделкаВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссельхозбанкВ мире
 
 
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