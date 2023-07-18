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В Венгрии выразили сожаление из-за приостановки зерновой сделки - РИА Новости, 18.07.2023
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12:50 18.07.2023 (обновлено: 13:09 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884839633.html
В Венгрии выразили сожаление из-за приостановки зерновой сделки
В Венгрии выразили сожаление из-за приостановки зерновой сделки - РИА Новости, 18.07.2023
В Венгрии выразили сожаление из-за приостановки зерновой сделки
Венгрия сожалеет, что зерновая сделка не была продлена, так как это усилит нагрузку на сухопутные коридоры вывоза сельхозпродукции с Украины, заявили РИА... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:50
2023-07-18T13:09
экономика
венгрия
украина
зерновая сделка
россия
оон
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Венгрия сожалеет, что зерновая сделка не была продлена, так как это усилит нагрузку на сухопутные коридоры вывоза сельхозпродукции с Украины, заявили РИА Новости в венгерском министерстве сельского хозяйства."Венгрия выражает сожаление по поводу непродления черноморского зернового соглашения. Одна из причин этого в том, что мы считали его важным с точки зрения поддержания глобальной продовольственной безопасности и снижения миграционного давления на Европу. Ожидается, что непродление этой меры усилит логистическое давление в направлении сухопутного коридора солидарности", - говорится в сообщении.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции.Данные ООН свидетельствуют, что основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, на которые пришлось 38% всех поставок. В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3%.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884839937.html
https://ria.ru/20230717/zerno-1884724703.html
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экономика, венгрия, украина, зерновая сделка, россия, оон
Экономика, Венгрия, Украина, Зерновая сделка, Россия, ООН
В Венгрии выразили сожаление из-за приостановки зерновой сделки

Минсельхоз Венгрии: приостановка зерновой сделки усилит нагрузку на сухопутные маршруты

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Венгрия сожалеет, что зерновая сделка не была продлена, так как это усилит нагрузку на сухопутные коридоры вывоза сельхозпродукции с Украины, заявили РИА Новости в венгерском министерстве сельского хозяйства.
"Венгрия выражает сожаление по поводу непродления черноморского зернового соглашения. Одна из причин этого в том, что мы считали его важным с точки зрения поддержания глобальной продовольственной безопасности и снижения миграционного давления на Европу. Ожидается, что непродление этой меры усилит логистическое давление в направлении сухопутного коридора солидарности", - говорится в сообщении.
Проверка судна Норд Винд под флагом Барбадоса, которое следует с Украины с грузом зерна, в порту Стамбула - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Любой ценой: Турции нужна зерновая сделка
Вчера, 08:00
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции.
Данные ООН свидетельствуют, что основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, на которые пришлось 38% всех поставок. В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3%.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
В Кремле прокомментировали перспективы зерновой сделки без России
Вчера, 12:51
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
В России оценили потери зерновой отрасли из-за черноморской инициативы
17 июля, 18:37
 
ЭкономикаВенгрияУкраинаЗерновая сделкаРоссияООН
 
 
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