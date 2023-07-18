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Участникам СВО отправят из Карелии вяленую и сушеную рыбу - РИА Новости, 18.07.2023
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16:57 18.07.2023
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Участникам СВО отправят из Карелии вяленую и сушеную рыбу
Участникам СВО отправят из Карелии вяленую и сушеную рыбу - РИА Новости, 18.07.2023
Участникам СВО отправят из Карелии вяленую и сушеную рыбу
В Карелии запустили акцию по сбору для участников спецоперации вяленой и сушеной рыбы, сообщил председатель законодательного собрания республики, секретарь... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:57
2023-07-18T16:57
надежные люди
петрозаводск
единая россия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. В Карелии запустили акцию по сбору для участников спецоперации вяленой и сушеной рыбы, сообщил председатель законодательного собрания республики, секретарь регионального отделения "Единой России" Элиссан Шандалович. &quot;Недавно от бойцов, участвующих в спецоперации, поступила просьба привезти вяленой или сушеной рыбы из Карелии. В ответ на эту заявку отделение партии &quot;Единая России&quot; запускает акцию &quot;Рыбка тысячи озер&quot;, - написал он на своей странице в соцсети &quot;ВКонтакте&quot;.По его словам, до 20 августа жители Карелии могут принести сушеную или вяленую рыбу в региональную общественную приемную "Единой России" в Петрозаводске или в местные общественные приемные в районах республики. "Рыба должна быть высушена или завялена, тщательно упакована. В конце августа фронтовая агитбригада "За мирное небо!" в очередной раз отправится из Карелии в зону СВО и доставит ребятам рыбный груз из родного края", - отметил Шандалович. Он напомнил, что с первых дней СВО Карелия помогает своим бойцам. Жители республики делают блиндажные свечи, плетут маскировочные сети, собирают и отправляют посылки, пишут письма. "Все, чтобы участники спецоперации чувствовали поддержку, заботу и тепло родного дома", - отметил спикер регионального парламента.
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петрозаводск, единая россия, общество
Надежные люди, Петрозаводск, Единая Россия, Общество
Участникам СВО отправят из Карелии вяленую и сушеную рыбу

В Карелии запустили акцию по сбору для участников спецоперации вяленой и сушеной рыбы

© Фото : Управление пресс-службы Главы Республики КарелияМашина с гуманитарным грузом для участников СВО в Петрозаводске
Машина с гуманитарным грузом для участников СВО в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Управление пресс-службы Главы Республики Карелия
Машина с гуманитарным грузом для участников СВО в Петрозаводске
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. В Карелии запустили акцию по сбору для участников спецоперации вяленой и сушеной рыбы, сообщил председатель законодательного собрания республики, секретарь регионального отделения "Единой России" Элиссан Шандалович.
«

"Недавно от бойцов, участвующих в спецоперации, поступила просьба привезти вяленой или сушеной рыбы из Карелии. В ответ на эту заявку отделение партии "Единая России" запускает акцию "Рыбка тысячи озер", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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По его словам, до 20 августа жители Карелии могут принести сушеную или вяленую рыбу в региональную общественную приемную "Единой России" в Петрозаводске или в местные общественные приемные в районах республики.
«
"Рыба должна быть высушена или завялена, тщательно упакована. В конце августа фронтовая агитбригада "За мирное небо!" в очередной раз отправится из Карелии в зону СВО и доставит ребятам рыбный груз из родного края", - отметил Шандалович.
Он напомнил, что с первых дней СВО Карелия помогает своим бойцам. Жители республики делают блиндажные свечи, плетут маскировочные сети, собирают и отправляют посылки, пишут письма. "Все, чтобы участники спецоперации чувствовали поддержку, заботу и тепло родного дома", - отметил спикер регионального парламента.
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