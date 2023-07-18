Рейтинг@Mail.ru
КНДР, предположительно, запустила вторую баллистическую ракету - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 18.07.2023 (обновлено: 22:15 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/raketa-1884956020.html
КНДР, предположительно, запустила вторую баллистическую ракету
КНДР, предположительно, запустила вторую баллистическую ракету - РИА Новости, 18.07.2023
КНДР, предположительно, запустила вторую баллистическую ракету
КНДР, предположительно, произвела пуск двух баллистических ракет, сообщает телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T22:12
2023-07-18T22:15
в мире
япония
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568335156_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_265f0f7a7c745ded3b860a098119e6a0.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. КНДР, предположительно, произвела пуск двух баллистических ракет, сообщает телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии.Ранее сообщалось, что Северная Корея, предположительно, произвела пуск баллистической ракеты."Северная Корея, по-видимому, запустила... две баллистические ракеты", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что обе ракеты, скорее всего, уже упали.
https://ria.ru/20230714/kndr-1884101138.html
япония
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568335156_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe66686eae52e7f1c7c91d3375fbe06e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
КНДР, предположительно, запустила вторую баллистическую ракету

NHK: КНДР, предположительно, запустила вторую баллистическую ракету

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. КНДР, предположительно, произвела пуск двух баллистических ракет, сообщает телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии.
Ранее сообщалось, что Северная Корея, предположительно, произвела пуск баллистической ракеты.
"Северная Корея, по-видимому, запустила... две баллистические ракеты", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что обе ракеты, скорее всего, уже упали.
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Российский дипломат обвинила США, Токио и Сеул в срыве диалога с КНДР
14 июля, 02:49
 
В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала