https://ria.ru/20230718/raketa-1884956020.html
КНДР, предположительно, запустила вторую баллистическую ракету
КНДР, предположительно, запустила вторую баллистическую ракету - РИА Новости, 18.07.2023
КНДР, предположительно, запустила вторую баллистическую ракету
КНДР, предположительно, произвела пуск двух баллистических ракет, сообщает телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T22:12
2023-07-18T22:12
2023-07-18T22:15
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кндр (северная корея)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. КНДР, предположительно, произвела пуск двух баллистических ракет, сообщает телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии.Ранее сообщалось, что Северная Корея, предположительно, произвела пуск баллистической ракеты."Северная Корея, по-видимому, запустила... две баллистические ракеты", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что обе ракеты, скорее всего, уже упали.
https://ria.ru/20230714/kndr-1884101138.html
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в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
КНДР, предположительно, запустила вторую баллистическую ракету
NHK: КНДР, предположительно, запустила вторую баллистическую ракету