https://ria.ru/20230718/promyshlennost-1884919914.html

Индекс обрабатывающей промышленности Верхневолжья за 5 мес составил 123%

Индекс обрабатывающей промышленности Верхневолжья за 5 мес составил 123% - РИА Новости, 18.07.2023

Индекс обрабатывающей промышленности Верхневолжья за 5 мес составил 123%

В Тверской области по итогам пяти месяцев 2023 года индекс промышленного производства составил 115,5%, в обрабатывающей промышленности – 123,8%, сообщает... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:55

2023-07-18T17:55

2023-07-18T17:55

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 18 июл – РИА Новости. В Тверской области по итогам пяти месяцев 2023 года индекс промышленного производства составил 115,5%, в обрабатывающей промышленности – 123,8%, сообщает пресс-служба правительства области. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник провел заседание регионального правительства, на котором был рассмотрен ход реализации в Тверской области госпрограммы "Развитие промышленного производства и торговли". "В 2022 году нам удалось максимально сохранить объемы промышленного производства. В текущем году наши предприятия демонстрируют рост. У нас развиваются машиностроение, производство компьютерной техники, электрооборудования, металлоизделий и другие направления. Многие предприятия в ситуации санкционного давления смогли открыть дополнительные производственные линии, укрепили свои позиции на внутреннем рынке", – сказал Руденя. Губернатор подчеркнул, что необходимо обеспечить системную государственную поддержку для обновления основных фондов действующих предприятий. Руденя обозначил еще одно важное направление – подготовка и закрепление на предприятиях молодых специалистов. В Тверской области по итогам 2022 года индекс промышленного производства равен 96,8%, в обрабатывающей промышленности – 97,3%. За пять месяцев 2023-го показатель составил 115,5% и 123,8% соответственно. Растут объемы отгруженных товаров собственного производства. В 2022 году показатель составил 412,6 миллиарда рублей – это почти на 21 миллиард рублей больше, чем в предыдущем году. С начала 2023 года отгружено товаров на 174,8 миллиарда рублей. Промышленному комплексу Верхневолжья оказывается господдержка. В прошлом году на эти цели направлено 5,3 миллиарда рублей – по линии федерального и регионального фондов развития промышленности и от Минпромторга России. В этом году совокупный объем поддержки уже составил порядка 3 млрд рублей, отметила пресс-служба

https://ria.ru/20230629/investproekty-1881170521.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область