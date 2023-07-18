Рейтинг@Mail.ru
Индекс обрабатывающей промышленности Верхневолжья за 5 мес составил 123% - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
17:55 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/promyshlennost-1884919914.html
Индекс обрабатывающей промышленности Верхневолжья за 5 мес составил 123%
Индекс обрабатывающей промышленности Верхневолжья за 5 мес составил 123% - РИА Новости, 18.07.2023
Индекс обрабатывающей промышленности Верхневолжья за 5 мес составил 123%
В Тверской области по итогам пяти месяцев 2023 года индекс промышленного производства составил 115,5%, в обрабатывающей промышленности – 123,8%, сообщает... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:55
2023-07-18T17:55
тверская область
игорь руденя
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884919076_0:131:1301:862_1920x0_80_0_0_71324ed5d413e341fda9189715174121.jpg
ТВЕРЬ, 18 июл – РИА Новости. В Тверской области по итогам пяти месяцев 2023 года индекс промышленного производства составил 115,5%, в обрабатывающей промышленности – 123,8%, сообщает пресс-служба правительства области. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник провел заседание регионального правительства, на котором был рассмотрен ход реализации в Тверской области госпрограммы "Развитие промышленного производства и торговли". "В 2022 году нам удалось максимально сохранить объемы промышленного производства. В текущем году наши предприятия демонстрируют рост. У нас развиваются машиностроение, производство компьютерной техники, электрооборудования, металлоизделий и другие направления. Многие предприятия в ситуации санкционного давления смогли открыть дополнительные производственные линии, укрепили свои позиции на внутреннем рынке", – сказал Руденя. Губернатор подчеркнул, что необходимо обеспечить системную государственную поддержку для обновления основных фондов действующих предприятий. Руденя обозначил еще одно важное направление – подготовка и закрепление на предприятиях молодых специалистов. В Тверской области по итогам 2022 года индекс промышленного производства равен 96,8%, в обрабатывающей промышленности – 97,3%. За пять месяцев 2023-го показатель составил 115,5% и 123,8% соответственно. Растут объемы отгруженных товаров собственного производства. В 2022 году показатель составил 412,6 миллиарда рублей – это почти на 21 миллиард рублей больше, чем в предыдущем году. С начала 2023 года отгружено товаров на 174,8 миллиарда рублей. Промышленному комплексу Верхневолжья оказывается господдержка. В прошлом году на эти цели направлено 5,3 миллиарда рублей – по линии федерального и регионального фондов развития промышленности и от Минпромторга России. В этом году совокупный объем поддержки уже составил порядка 3 млрд рублей, отметила пресс-служба
https://ria.ru/20230629/investproekty-1881170521.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884919076_30:0:1203:880_1920x0_80_0_0_f6777f66e94c31176292750bbb023e5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

Индекс обрабатывающей промышленности Верхневолжья за 5 мес составил 123%

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 18 июл – РИА Новости. В Тверской области по итогам пяти месяцев 2023 года индекс промышленного производства составил 115,5%, в обрабатывающей промышленности – 123,8%, сообщает пресс-служба правительства области.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник провел заседание регионального правительства, на котором был рассмотрен ход реализации в Тверской области госпрограммы "Развитие промышленного производства и торговли".
"В 2022 году нам удалось максимально сохранить объемы промышленного производства. В текущем году наши предприятия демонстрируют рост. У нас развиваются машиностроение, производство компьютерной техники, электрооборудования, металлоизделий и другие направления. Многие предприятия в ситуации санкционного давления смогли открыть дополнительные производственные линии, укрепили свои позиции на внутреннем рынке", – сказал Руденя.
Губернатор подчеркнул, что необходимо обеспечить системную государственную поддержку для обновления основных фондов действующих предприятий.
Руденя обозначил еще одно важное направление – подготовка и закрепление на предприятиях молодых специалистов.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Руденя: Тверская область реализует 80 инвестпроектов на 180 млрд рублей
29 июня, 14:40
В Тверской области по итогам 2022 года индекс промышленного производства равен 96,8%, в обрабатывающей промышленности – 97,3%. За пять месяцев 2023-го показатель составил 115,5% и 123,8% соответственно.
Растут объемы отгруженных товаров собственного производства. В 2022 году показатель составил 412,6 миллиарда рублей – это почти на 21 миллиард рублей больше, чем в предыдущем году. С начала 2023 года отгружено товаров на 174,8 миллиарда рублей.
Промышленному комплексу Верхневолжья оказывается господдержка. В прошлом году на эти цели направлено 5,3 миллиарда рублей – по линии федерального и регионального фондов развития промышленности и от Минпромторга России. В этом году совокупный объем поддержки уже составил порядка 3 млрд рублей, отметила пресс-служба
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала