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Спасатели предупредили о сильных ливнях в Магаданской области - РИА Новости, 18.07.2023
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03:33 18.07.2023 (обновлено: 03:46 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/preduprezhdenie-1884768788.html
Спасатели предупредили о сильных ливнях в Магаданской области
Спасатели предупредили о сильных ливнях в Магаданской области - РИА Новости, 18.07.2023
Спасатели предупредили о сильных ливнях в Магаданской области
Спасатели распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях в центральных районах магаданской области и возможных подтоплениях, сообщает... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T03:33
2023-07-18T03:46
происшествия
магаданская область
охотское море
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МАГАДАН, 18 июл - РИА Новости. Спасатели распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях в центральных районах магаданской области и возможных подтоплениях, сообщает Пожарно-Спасательный центр (ПСЦ) региона. "18 июля 2023 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Хасынском, Ягоднинском, Тенькинском, Сусуманском, Среднеканском, Омсукчанском, Северо-Эвенском муниципальных округах, связанных с повреждениями (обрывами) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения… также возможен размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов. (Источник ЧС – сильный дождь)", - говорится в сообщении. Спасатели также рекомендовали жителям быть осторожными на трассах региона и выходить в прибрежные районы Охотского моря.
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происшествия, магаданская область, охотское море
Происшествия, Магаданская область, Охотское море
Спасатели предупредили о сильных ливнях в Магаданской области

В Магаданской области спасатели предупредили о сильных ливнях, размыве дорог и оползнях

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramСпасатель
Спасатель - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Спасатель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 18 июл - РИА Новости. Спасатели распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях в центральных районах магаданской области и возможных подтоплениях, сообщает Пожарно-Спасательный центр (ПСЦ) региона.
"18 июля 2023 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Хасынском, Ягоднинском, Тенькинском, Сусуманском, Среднеканском, Омсукчанском, Северо-Эвенском муниципальных округах, связанных с повреждениями (обрывами) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения… также возможен размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов. (Источник ЧС – сильный дождь)", - говорится в сообщении.
Спасатели также рекомендовали жителям быть осторожными на трассах региона и выходить в прибрежные районы Охотского моря.
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