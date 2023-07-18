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Почти 37 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 18.07.2023
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Новости Подмосковья
 
11:54 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/podmoskove-1884821509.html
Почти 37 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года
Почти 37 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 18.07.2023
Почти 37 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года
С начала текущего года в Московской области заготовили почти 37 тонн донорской крови и ее компонентов, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:54
2023-07-18T11:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
донорство
кровь
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. С начала текущего года в Московской области заготовили почти 37 тонн донорской крови и ее компонентов, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Сдать кровь можно не только в областном центре крови, но и на выездных донорских акциях. "Приятно видеть, что с каждым годом в Подмосковье становится больше доноров и увеличивается количество заготовленной крови и ее компонентов. Кроме того, в 95% случаев - это безвозмездные донации. В этом году удалось заготовить почти на 700 литров крови больше, чем в прошлом", - сказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп. Как отмечает пресс-служба, тысячи пациентов каждый день для выздоровления нуждаются в переливании крови: пострадавшие в ДТП, пациенты с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больные онкологией и заболеваниями крови, новорожденные с различными патологиями. И только благодаря донорам можно поддерживать запасы в необходимом количестве. Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови - Московский областной центр крови - открыто для доноров без выходных с 08:00 до 14:00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Сайт https://bloodcentr.ru/. Уточнить интересующую информацию можно по телефону координационного центра донорства крови 8-495-305-77-00.
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московская область (подмосковье), донорство, кровь
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Донорство, Кровь

Почти 37 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗабор крови у донора в ФГБУЗ "Центр крови Федерального медико-биологического агентства" в Москве
Забор крови у донора в ФГБУЗ Центр крови Федерального медико-биологического агентства в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Забор крови у донора в ФГБУЗ "Центр крови Федерального медико-биологического агентства" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. С начала текущего года в Московской области заготовили почти 37 тонн донорской крови и ее компонентов, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Сдать кровь можно не только в областном центре крови, но и на выездных донорских акциях.
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"Приятно видеть, что с каждым годом в Подмосковье становится больше доноров и увеличивается количество заготовленной крови и ее компонентов. Кроме того, в 95% случаев - это безвозмездные донации. В этом году удалось заготовить почти на 700 литров крови больше, чем в прошлом", - сказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
Как отмечает пресс-служба, тысячи пациентов каждый день для выздоровления нуждаются в переливании крови: пострадавшие в ДТП, пациенты с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больные онкологией и заболеваниями крови, новорожденные с различными патологиями. И только благодаря донорам можно поддерживать запасы в необходимом количестве.
Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови - Московский областной центр крови - открыто для доноров без выходных с 08:00 до 14:00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Сайт https://bloodcentr.ru/. Уточнить интересующую информацию можно по телефону координационного центра донорства крови 8-495-305-77-00.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДонорствоКровь
 
 
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