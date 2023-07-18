https://ria.ru/20230718/podmoskove-1884821509.html

Почти 37 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

Почти 37 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 18.07.2023

Почти 37 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

С начала текущего года в Московской области заготовили почти 37 тонн донорской крови и ее компонентов, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:54

2023-07-18T11:54

2023-07-18T11:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

донорство

кровь

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. С начала текущего года в Московской области заготовили почти 37 тонн донорской крови и ее компонентов, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Сдать кровь можно не только в областном центре крови, но и на выездных донорских акциях. "Приятно видеть, что с каждым годом в Подмосковье становится больше доноров и увеличивается количество заготовленной крови и ее компонентов. Кроме того, в 95% случаев - это безвозмездные донации. В этом году удалось заготовить почти на 700 литров крови больше, чем в прошлом", - сказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп. Как отмечает пресс-служба, тысячи пациентов каждый день для выздоровления нуждаются в переливании крови: пострадавшие в ДТП, пациенты с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больные онкологией и заболеваниями крови, новорожденные с различными патологиями. И только благодаря донорам можно поддерживать запасы в необходимом количестве. Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови - Московский областной центр крови - открыто для доноров без выходных с 08:00 до 14:00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Сайт https://bloodcentr.ru/. Уточнить интересующую информацию можно по телефону координационного центра донорства крови 8-495-305-77-00.

https://ria.ru/20230718/medservisy-1884820595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), донорство, кровь