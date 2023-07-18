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Мишустин заявил о важности гарантированных выплат участникам спецоперации
Мишустин заявил о важности гарантированных выплат участникам спецоперации - РИА Новости, 18.07.2023
Мишустин заявил о важности гарантированных выплат участникам спецоперации
Каждый запланированный рубль из дополнительных и социальных выплат, которые установлены президентом России для поддержки семей участников СВО, должен... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:33
2023-07-18T15:33
2023-07-18T15:33
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Каждый запланированный рубль из дополнительных и социальных выплат, которые установлены президентом России для поддержки семей участников СВО, должен своевременно и гарантированно дойти до защитников, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. "Установленные президентом дополнительные и социальные выплаты участникам операции и членам их семей должны направляться своевременно. И здесь особо обращу внимание всех присутствующих - важно, чтобы каждый запланированный рубль дошел до наших защитников", - заявил глава кабмина РФ на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.
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михаил мишустин, общество
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин заявил о важности гарантированных выплат участникам спецоперации
Мишустин заявил о важности своевременных и гарантированных выплат участникам спецоперации
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Каждый запланированный рубль из дополнительных и социальных выплат, которые установлены президентом России для поддержки семей участников СВО, должен своевременно и гарантированно дойти до защитников, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
"Установленные президентом дополнительные и социальные выплаты участникам операции и членам их семей должны направляться своевременно. И здесь особо обращу внимание всех присутствующих - важно, чтобы каждый запланированный рубль дошел до наших защитников", - заявил глава кабмина РФ на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.