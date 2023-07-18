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Мишустин заявил о важности гарантированных выплат участникам спецоперации

Мишустин заявил о важности гарантированных выплат участникам спецоперации - РИА Новости, 18.07.2023

Мишустин заявил о важности гарантированных выплат участникам спецоперации

Каждый запланированный рубль из дополнительных и социальных выплат, которые установлены президентом России для поддержки семей участников СВО, должен... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:33

2023-07-18T15:33

2023-07-18T15:33

специальная военная операция на украине

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Каждый запланированный рубль из дополнительных и социальных выплат, которые установлены президентом России для поддержки семей участников СВО, должен своевременно и гарантированно дойти до защитников, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. "Установленные президентом дополнительные и социальные выплаты участникам операции и членам их семей должны направляться своевременно. И здесь особо обращу внимание всех присутствующих - важно, чтобы каждый запланированный рубль дошел до наших защитников", - заявил глава кабмина РФ на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, общество