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Мишустин заявил о важности гарантированных выплат участникам спецоперации - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/podderzhka-1884881487.html
Мишустин заявил о важности гарантированных выплат участникам спецоперации
Мишустин заявил о важности гарантированных выплат участникам спецоперации - РИА Новости, 18.07.2023
Мишустин заявил о важности гарантированных выплат участникам спецоперации
Каждый запланированный рубль из дополнительных и социальных выплат, которые установлены президентом России для поддержки семей участников СВО, должен... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:33
2023-07-18T15:33
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Каждый запланированный рубль из дополнительных и социальных выплат, которые установлены президентом России для поддержки семей участников СВО, должен своевременно и гарантированно дойти до защитников, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. "Установленные президентом дополнительные и социальные выплаты участникам операции и членам их семей должны направляться своевременно. И здесь особо обращу внимание всех присутствующих - важно, чтобы каждый запланированный рубль дошел до наших защитников", - заявил глава кабмина РФ на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.
РИА Новости
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михаил мишустин, общество
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин заявил о важности гарантированных выплат участникам спецоперации

Мишустин заявил о важности своевременных и гарантированных выплат участникам спецоперации

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Каждый запланированный рубль из дополнительных и социальных выплат, которые установлены президентом России для поддержки семей участников СВО, должен своевременно и гарантированно дойти до защитников, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
"Установленные президентом дополнительные и социальные выплаты участникам операции и членам их семей должны направляться своевременно. И здесь особо обращу внимание всех присутствующих - важно, чтобы каждый запланированный рубль дошел до наших защитников", - заявил глава кабмина РФ на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил МишустинОбщество
 
 
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