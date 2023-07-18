https://ria.ru/20230718/obstrel-1884860467.html

Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела

Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела - РИА Новости, 18.07.2023

Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела

Территория строительного предприятия пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:13

2023-07-18T14:13

2023-07-18T14:13

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Территория строительного предприятия пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По дополнительной информации, при обстреле Куйбышевского района пострадала территория строительного предприятия по улице Куйбышева. Повреждения получили административное здание, автотранспортные средства. Произошло возгорание одного из автомобилей", - написал мэр. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщало о девяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела Куйбышевского района. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.

https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия