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Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884860467.html
Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела
Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела - РИА Новости, 18.07.2023
Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела
Территория строительного предприятия пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:13
2023-07-18T14:13
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Территория строительного предприятия пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По дополнительной информации, при обстреле Куйбышевского района пострадала территория строительного предприятия по улице Куйбышева. Повреждения получили административное здание, автотранспортные средства. Произошло возгорание одного из автомобилей", - написал мэр. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщало о девяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела Куйбышевского района. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела

Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ пострадала территория строительного предприятия

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно дома в городе, пострадавшем в результате обстрела
Разбитое окно дома в городе, пострадавшем в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно дома в городе, пострадавшем в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Территория строительного предприятия пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"По дополнительной информации, при обстреле Куйбышевского района пострадала территория строительного предприятия по улице Куйбышева. Повреждения получили административное здание, автотранспортные средства. Произошло возгорание одного из автомобилей", - написал мэр.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщало о девяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела Куйбышевского района.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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